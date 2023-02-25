ATO'dan deprem bölgesine kalıcı konutlar için 'ay yıldızlı' bağış çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO), deprem bölgesine kalıcı konutlar kazandırmak üzere adını Türk Bayrağı’nın “ay yıldızından alan “ayın yıldızıyım ya sen” temalı bağış çağrısı başlattı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası’nın 100’üncü yılında deprem bölgesine 100 kalıcı konut kazandırmak üzere adını Türk Bayrağı’nın ay-yıldızından alan “Ayın Yıldızıyım Ya Sen” temalı bağış çağrısı başlattığını belirterek, “Odamızın ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu anlamlı dönemi, daha da anlamlı hale getirerek afetzede kardeşlerimizin yuva sahibi olmasına katkı sağlayalım. Ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşliğimizi ve birliğimizi sonsuza dek sürdürelim” dedi.

ATO’nun 29’uncu Dönem Müşterek Meclis Toplantısı, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in başkanlığında, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı aynı zamanda ATO Meclis Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Ankara Ticaret Odası’nın 100’üncü yılında kaynaklarını ve enerjisini, üyelerinin, iş dünyasının ve vatandaşların destekleriyle birleştirerek, depremzede vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak üzere kullanacağını kaydeden Baran, “Depremin yıkıma yol açtığı 11 ilimiz Gayri Safi Yurt İçi Hasılamızın yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor, 20 milyar doları bulan ihracatıyla da ekonomimize katkı sağlıyordu. Bölgenin milli hassasiyet gerektiren demografik yapısını korumak ve ekonomisinin bozulmasına izin vermemek için bu illerimizde öncelikli olarak hayatın normalleşmesini sağlamak durumundayız. Ankara Ticaret Odası olarak bu konuda sorumluluk üstleniyoruz. Odamızın ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında kaynaklarımızı ve enerjimizi, üyelerimizin, iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın destekleriyle birleştirerek, depremzede vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamak üzere kullanıyoruz. ‘Ayın Yıldızıyım Ya Sen’ Bağış Çağrısına kulak verelim. Odamızın ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu anlamlı dönemi, daha da anlamlı hale getirerek afetzede kardeşlerimizin yuva sahibi olmasına katkı sağlayalım. Ay yıldızlı bayrağımızın altında kardeşliğimizi ve birliğimizi sonsuza dek sürdürelim” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası’nın “Ayın Yıldızıyım Ya Sen” temasıyla başlattığı çağrıya katılmak isteyenler ATO’nun www.atonet.org.tr web sitesinden, ATONET Mobil uygulamasından veya 0 (312) 201 83 86-87 numaraları telefon hatlarından bilgi alarak, çağrıya katkı sağlayabilecek.