ATO'dan Dış Ticarete 'Eğitim' katkısı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 2010 yılından bu yana Başkent’teki üniversite öğrencilerine yönelik her yıl iki ayrı dönem olarak gerçekleştirdiği “Dış Ticaret Eğitim Programları”nın 2022 yılı ikinci dönem eğitimleri başladı. Ankara’nın dış ticaretini artırmak için bu alanda yetişmiş, ihracat ve ithalat prosedürlerini bilen işgücüne ihtiyaç duyduğunu belirten Baran, “Üniversitelerle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerde gençlerimizi dış ticaret ordusuna nefer olarak yetiştiriyoruz” dedi.

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu’nun organizasyonuyla düzenlenen “Dış Ticaret Eğitim Programları”nın yeni döneminin Başkent’teki 12 üniversiteden 150 öğrencinin katılımıyla başladığı bildirildi. 5 Aralık’ta başlayıp 18 Ocak’ta sona erecek olan, toplam 60 saatlik eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere başarı belgelerinin verileceği belirtilen açıklamada, hedef ülke seçimi ve pazar araştırması, dış ticarette temel kavramlar, devlet destekleri, teslim şekilleri ve uygulamalar, ödeme şekilleri, riskler ve uygulamalar, gümrük mevzuatı ve gümrükleme işlemleri, uluslararası lojistik uygulamaları gibi konularda alanında uzman isimler tarafından eğitimler verildiği kaydedildi.

-“Ticari hayatı eğitimle güçlendirmeyi hedefliyoruz”-

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak üyelerinin ve çalışanlarının gelişimi, nitelikli iş gücü ve mesleki eğitim konularına özel önem verdiklerini belirterek, ticari hayatı eğitimlerle desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. “Dış Ticaret Eğitim Programları”nın Başkentli firmaların dünya pazarlarına açılarak, ihracatlarını artırmaları için başlatılan topyekûn bir hareketin parçası olduğunu kaydeden Baran, “2010 yılından bu yana Dış Ticaret Eğitimlerini hayata geçiriyoruz. Ticari hayatı eğitimle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bunu kendimize görev edindik. Başkentimizin dış ticaretini artırmak için bu alanda yetişmiş, ihracat ve ithalat prosedürlerini bilen işgücüne ihtiyaç var. Üniversitelerle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerde gençlerimizi dış ticaret ordusuna nefer olarak yetiştiriyoruz” diye konuştu.

2022 yılı “Dış Ticaret Eğitim Programları”nın yeni dönemine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TOBB ETÜ Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nden öğrenciler katılıyor.