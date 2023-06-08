ATO'dan mali müşavirlere seminer

Ankara Ticaret Odası (ATO), mali müşavirleri ticaret sicili uygulamaları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmek üzere seminer düzenledi.

ATO’nun Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) ile birlikte düzenlediği “Ticaret Sicili Uygulamaları ve Borca Batıklık Semineri”. ATO Meclis Salonu’nda yapıldı. Seminerin açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, 1923 yılında kurulan Ankara Ticaret Odası’nın bir yandan kamu adına görev yürütürken, diğer yandan üyelerinin işlerinin ilerlemesi, dış ticaretinin gelişmesi için çalışmalar yaptığını belirterek, ATO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde kuruluş, tescil, resmi yazışmalar olmak üzere günlük bin ila bin 200 arasında işlem yapıldığını söyledi. Baran, “Ankara Ticaret Odası, tam bir asırdır reel sektör ile devlet arasında köprü görevi üstleniyor. Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün bünyemizde olması nedeniyle şehrimizdeki ticari işletmelerin sicil kaydını biz tutuyor, işlemlerini biz yapıyoruz. Üyelerimize en hızlı, en kolay ve en iyi şekilde hizmet sunmak öncelikli hedefimiz” dedi.

ATO’nun üyelerinin ve mali müşavirlerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için birçok pilot çalışmada yer aldığını kaydeden Baran, diğer sicil müdürlüklerine ve çok sayıda kurum ve kuruluşa eğitimler düzenleyerek “uygulama birliği” sağlamasına da katkıda bulunduğunu söyledi. Kısa adı MERSİS olan “Merkezi Sicil Kayıt Sistemi” ile Türkiye’deki tüm şirketlerin, tacir ve sanayicilerin sicil kaydının tutularak, bilgiye tek noktadan ulaşılabildiğini kaydeden Baran, “Hükümetimizin yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmaları sayesinde eskiden günlerce süren işlemler saatler, hatta dakikalar içinde yapılabiliyor. Ankara Ticaret Odası olarak biz de bu gelişime en iyi ayak uyduran odaların başında yer alıyoruz” dedi. Baran, üyelere hızlı ve kolay hizmet sunma imkanı sağlayan Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) de teşekkür etti.

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Naci Alkan da yaptığı konuşmada seminerin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara Ticaret Odası ile devam eden ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi. Alkan, “Bundan sonraki süreç içerisinde de mesleğimizle ve ekonomiyle ilgili konularda paydaş kurumlarla birlikte çözüm yolları arayacağız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Ticaret Sicili Müdürü İbrahim Tırpancı, ticaret sicili uygulamaları ve mevzuatı hakkında detaylı bir sunum yaptı. Katılımcıların sorularını cevaplayan Ankara Ticaret Sicili Müdürü İbrahim Tırpancı’ya ASMMMO tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.