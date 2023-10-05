ATO'dan Nijerya'ya inanç ve sağlık turizmi daveti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın ticaret ve sanayi alanındaki gelişimine son yıllarda turizmi de eklediğini belirterek, ülkeye inanç turizmi için gelen Nijeryalı ziyaretçileri kültür ve sağlık turizmi için Ankara’ya davet etti.

Nijerya’da Hristiyanların haccına yönelik ulusal düzenleyici bir kurum olan Nijerya Federal Hükümeti Hristiyan Hac Komisyonu Başkanı Rahip Yakubu Pam ve beraberindeki heyet, ATO Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Baran’ın makamında gerçekleşen ziyarette Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz da yer aldı. Ziyarette konuşan Rahip Pam, Nijerya hükümeti tarafından Nijeryalı Hristiyanların hac ziyareti yapması konusunda yetkilendirildiklerini belirterek, komisyonlarında İçişleri, Sağlık ve Dışişleri Bakanlıklarının yanı sıra Merkez Bankası’nın da yer aldığını ve her birinin hacıların sağlık, güvenlik gibi konularından sorumlu olduğunu anlattı. Nijeryalı Hristiyan hacıların İsrail, Ürdün, İtalya-Roma, Yunanistan, Mısır gibi ülkeleri ziyaret ettiğini belirten Pam, “Türkiye’ye daha önce gelmiştik. Burada yedi kilise var. Antakya, Mersin ve Tarsus’u gördük. Ülkenizde çok sayıda kutsal mekânlar var. Türkiye’nin Nijerya hac turizmi için yeni bir destinasyon olmasını istiyoruz. 2 bin ila 20 bin arası Nijeryalı Türkiye’ye hac için gelebilir” dedi.

Türkiye ekonomisini takip ettiklerini de belirten Pam, “Türkiye’yi sadece inanç turizmi ve hac açısından görmüyoruz. Aynı zamanda ticari ilişkileri de kurmak açısından önemli görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye’de çok fazla üründe üretim yapılıyor ve Nijeryalılar da zaten çok fazla Türk ürünü satın alıyor. Sizlerle seminer düzenleyerek, ilgililere bu seyahatlerin ticari bir yönü de olduğunu anlatmak isteriz. Hac için gelenler genelde hem iş yapan hem de yaşı biraz daha ileri olan vatandaşlar oluyorlar. İş yapanlar için iş bağlantıları kurulabilir. Yaşlılar da sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Dolayısıyla bu Türkiye’ye gelişleri de turizm ve ticareti harmanlayacak bir şekilde değerlendirilebilir” dedi.

Pam, Nijeryalı Hristiyan hacıların vize konusunda sıkıntı yaşamaması için ATO Başkanı Baran’dan destek istedi. Baran, Ankara’nın son yıllarda sanayi ve ticaretteki gelişimine turizmi de eklediğini kaydederek, Başkent’in sağlık ve kültür turizmi konusundaki potansiyeline dikkati çekti. Baran, “Hristiyanlık dini açısından kutsal mekânların bulunduğu bir coğrafyadayız. Bu nedenle ülkemize birçok ziyaretçi geliyor. Nijerya’dan hac ibadetini gerçekleştirmek üzere ülkemize gelen ziyaretçilerimizi Başkentimizde de ağırlamak isteriz. Ülkemize inanç turizmi için gelen Nijeryalılar, kültür ve sağlık turizmi için rotayı Başkentimize çevirebilir. Hem dini vazifelerini yerine getirip hac ibadetlerini yaparlar hem de şehrimizi gezip, hastanelerimizde tedavilerini gerçekleştirebilirler” dedi.

Nijerya’nın 220 milyonu aşan nüfusuyla Afrika kıtasının önemli ülkelerinden biri olduğunu kaydeden Baran, Türkiye ve Nijerya arasındaki ticaretin ülkelerin potansiyelini yansıtmadığını söyledi. Baran, “İki ülke arasında 800 milyon doları Türkiye’nin, 100 milyon doları da Nijerya’nın olmak üzere yaklaşık 900 milyon dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Bu rakamı milyar dolar düzeyini aşarak, 2-3 milyar dolarlık bir hacme taşımalıyız. Başkentimizdeki iş adamları ile Nijeryalı iş adamlarını buluşturarak, yatırım ve iş birliği olanaklarını değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Baran, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde direkt uçuşların katkı sağlayacağını belirterek, Ankara’dan Abuja’ya direkt uçuş imkânı sağlanması için çalışma yürüttüklerini kaydetti. Baran, “Ankara’dan Nijerya’nın başkenti Abuja ve Lagos’a direkt uçuşların konulması hem ticaret hem de turizmi geliştirmek açısından önemli olacaktır” dedi.

ATO’nun Başkent’in sağlık turizmi alanında yaptığı çalışmaları Afrika kıtasına tanıtmak ve sağlık turizminden aldığı payı artırmak için ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz’ın koordinatörlüğünde Nijerya’nın Lagos kentinde düzenlenen ve Batı Afrika’nın tek uluslararası turizm ve seyahat fuarı olan "Akwaaba African Travel Market"te "Health Ankara" adıyla stant açtıklarını hatırlatan Baran, Ankara’nın sağlık turizmi potansiyeline de değindi. Heyete Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın iki kültür hazinesi “Gordion Antik Kenti” ile 13. yüzyıldan günümüze gelen “Arslanhane Camii”nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındığını sözlerine ekledi.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da konuşmasında, Türklerin misafirperver bir millet olduğunu belirterek, Nijeryalı turistlerin Ankara’da ve Türkiye’nin her yerinde en iyi şekilde ağırlanacağını söyledi. Ayvazoğlu, “Hele inanç açısından ziyaret edeceklerse bu bizim için daha değerli. Tüm inançlara karşı hoşgörülü bir milletiz. Dolayısıyla Nijeryalılar herhangi bir sıkıntı yaşamadan burada hem ibadetlerini hem ziyaretlerini hem de tedavilerini olma imkânına sahipler. Ülkemizde Hristiyanlar için çok sayıda tarihi yer var” diye konuştu.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz da, Nijerya Federal Hükümeti Hristiyan Hac Komisyonu Başkanı Rahip Pam ve heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretin Nijerya’nın Lagos kentinde eylül ayında düzenlenen Akwaaba African Travel Market-Afrika Turizm Fuarı’nda ATO’nun “Health Ankara” adı altında Başkent’in sağlık potansiyelini tanıtması neticesinde gerçekleştiğini söyledi. Vize dahil olmak üzere Nijeryalı turistlerin sorunlarına çözüm üretmek için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunacaklarını kaydeden Yılmaz, “Ankara Ticaret Odası olarak bu konularla ilgili elimizden gelen bütün desteği verip, çalışmaları gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.