ATO Genel Başkanı Baran: 'Ankara'yı yaratıcı ekonominin başkenti yapmak istiyoruz'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara’yı yaratıcı ekonominin başkenti yapmak istiyoruz" dedi.

Ankara Ticaret Odası, 13 No’lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri ve 14 No’lu Medya Meslek Komiteleri’nin girişimleriyle, endüstriyel tasarımdan oyun tasarımına, dijital sanatlardan mimarlığa 16 alanı içine alan yaratıcı ekonomideki katma değer artışını sağlamak üzere Başkent’te kurmayı hedeflediği "Yaratıcı Kent Serbest Bölgesi" için hazırlık istişare toplantısı ATO Duatepe Salonu’nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yaratıcı kültür endüstrilerinin teknolojideki gelişmelere paralel olarak her geçen gün çeşitliliğini ve ekonomideki ağırlığını artırdığını" belirterek, bu alanın kent ve ülke ekonomisi için önemine değindi. Başkent’in yaratıcı ekonomi ile dünya pazarlarındaki payının artmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Baran, "Farklı düşünce ve fikirlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan yaratıcılığın toplumsal kalkınmayı hızlandırması için altyapının oluşturulması ve bu alanda girişimciliğin desteklenmesi gerekiyor. Bu altyapının oluşturulmasında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile üniversiteler arasındaki işbirlikleri önemli. Ankara’yı yaratıcı ekonominin Başkenti yapmak istiyoruz" dedi.

"Ankara neden bir yaratıcı kent serbest bölgesi olmasın"

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir de yaptığı konuşmada Türkiye’nin kreatif endüstriler alanında potansiyeli yüksek ülkelerden biri olduğunu belirterek, "İhracat rakamlarında da büyük ve kıymetli bir büyüme rakamı sağlanmış fakat bunu geliştirmek sadece kamunun yapabileceği bir şey değil. Sivil organizasyonların da bu işin içinde olması lazım. Artistik, yaratıcılık, bilimsel yaratıcılık ve ekonomik yaratıcılık üzerinden büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Bir an evvel bu çalışmaların regüle edilebileceği bir çatı örgüt kurulması gerekiyor. Ankara bu potansiyele sahip bir kentken neden bir yaratıcı kent serbest bölgesi olmasın" diye konuştu.

Ankara Bilim Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi ve Nahçıvan Eski Başbakan Prof. Dr. Beycan İbrahimoğlu ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş’ın da açılışında konuştuğu toplantıda Ankara Bilim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Başar Baysal, bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Naki Demir, ATO’nun 13 No’lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Berat Kuzu, Hayati Özbek, Oğulcan Sağlam, 14 No’lu Medya Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Talha Geredeli, Komite Meclis Üyeleri Efe Polat ve Tayfun Soydemir ile akademisyenler ve reel sektör temsilcileri katıldı.