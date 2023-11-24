ATO ile Azerbaycan KOBSKA arasında işbirliği protokolü imzalandı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler ve Dernekler Birliği (KOBSKA) arasında ticari ve iş ilişkilerini geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzalandı.

ATO binasında düzenlenen imza töreninde konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Azerbaycan ile Türkiye’nin iki ayrı devlet olsa da milletlerin bir olduğunu belirterek, “Biz kardeşiz, kardeşten daha da öteyiz” dedi.

İki ülke vatandaşlarının yakınlığına rağmen dış ticaret hacminin 3,3 milyar dolar düzeyinde olduğuna dikkat çeken Baran, bu rakamın yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Ankara ekonomisi ve Ankara Ticaret Odası hakkında bilgi veren Baran, Ankara-Bakü arasında Türk Hava Yolları (THY) tarafından direkt uçuş başlatılması konusunda talepte bulunduklarını, ilk uçuşa da yolcu olarak katıldıklarını anlattı. Azerbaycan ile Türkiye arasında direkt uçuş, vize gibi sorunların ortadan kalktığına ve ticaretin geliştirilmesi için zeminin uygun hale geldiğine dikkat çeken Baran, “Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği hedef doğrultusunda Azerbaycan ile dış

ticaretimizi 15 milyar dolar seviyesine yükseltmek istiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda Türk Cumhuriyetleri devri yapalım”

Türkiye ile Azerbaycan’ın Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hatları, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ile birbirine bağlanmış durumda olduğunu kaydeden Baran, bu stratejik bağlantıların yanı sıra, savunma sanayii alanında da Türkiye’nin tecrübelerini Azerbaycan’a aktardığını anlattı. Baran, “Bizler iki devletin bir milletiyiz. Ülkelerimiz arasında stratejik müttefiklik söz konusu. Siyasi, askeri ve ekonomik tecrübelerimizi birbirimize aktararak birlikte gelişmeyi hedefliyoruz. Bu yıl ülke olarak 100’üncü yılımızı kutluyoruz. Bu önemli dönemde gelecek yüzyılımız için de bir vizyon ortaya koyuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı, Türk devri yapmak üzere Türk Cumhuriyetleri ile omuz omuza çalışalım. Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda Türk Cumhuriyetleri devri yapalım” diye konuştu.

“ATO üyelerinin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz”

KOBSKA Başkanı Nigar Alasgarova da konuşmasında, işbirliği protokolü ile Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, “Ankara Ticaret Odası üyesi işletmelerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz” dedi. Alasgarova, KOBSKA olarak düzenleyecekleri toplantılara ATO’yu da davet edeceklerini söyledi.

ATO ile KOBSKA arasında imzalanan protokol, ikili ticaret ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ortak girişimlerle, ortaklıklarla ve iki ülke arasında iş bağlantılarını başlatma ve teşvik etme, karşılıklı teknik uzmanlık sağlama, iki ülke arasında ziyaretler düzenleme, ikili ilişkileri hızlandırma ve iş dünyaları arasında karşılıklı konferanslar ve toplantılar düzenleme konularını kapsıyor.