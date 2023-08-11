ATO kendi ara elemanını kendi yetiştirecek

Ankara Ticaret Odası (ATO), ticaretin önündeki en büyük engellerden biri olan ara eleman sorununu Perakende Meslek Lisesi ile çözecek.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali Yıldız, Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ve Yasin Özyolu ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i ziyaret ederek, “hayırlı olsun” dileklerini iletti. Baran, ziyaretin detaylarını İHA muhabirine değerlendirdi. Baran, mesleki eğitimdeki yetersizliğin dile getirmek istediği en önemli konu olduğunu belirterek, “Şu an reel sektörün yaşadığı en önemli problemlerden biridir. Reel sektörün tamamı için ve tamamı adına söylüyorum bunu. Ülkemizin her yerinde çalışacak insanla ilgili büyük sorunlar yaşıyoruz. Mesleki eğitimle ilgili yol almamız gerekiyor, adım atmamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’i ziyaretimizde anladığım kadarıyla bu sorunun ülkemizin en büyük sorunlarından biri olduğuna o da hemfikir. Beraber yol almamızı istedi bakanımız. Perakende Meslek Lisesi kurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli olarak iş birliği yapacağız, Perakende Meslek Lisesi’ni hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Sanayi grubunun yanı sıra satış ve pazarlama elemanı ile ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu aktaran Baran, “Muhasebe ve ön muhasebe ile ilgili de büyük sıkıntılarımız var. İçinde ticaretin olduğu, her alanda çalışacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Bunların yetiştirilmesi için adım atılması gerekiyor. Bizim kuracağımız Perakende Meslek Lisesi bununla ilgili başlangıç olacak diye yürekten inanıyorum. Bakanımıza gösterdiği ilgi ve sıcaklık için çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki kısa sürede bununla ilgili yol alacağız. Şu anda ticaretin en önemli engellerden birinin aşılması ile ilgili hem bakanlığımız hem de Ankara Ticaret Odası’nın gayretleriyle ilgili sorunu güzel bir yere getireceğiz inşallah” dedi.