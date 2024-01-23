ATO'nun dünya birincisi ATONET Mobil uygulaması üzerinden ücretsiz e-belge hizmeti

Ankara Ticaret Odası (ATO), Dünya Odalar Yarışması’nda “Dünya Birincisi” olduğu ATONET Mobil Uygulaması üzerinden “Oda Faaliyet Belgesi” ve “İhale Durum Belgesi” ile bu belgelerin İngilizcelerini üyelerine 7/24 ücretsiz e-belge olarak veriyor. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyet ile yaşıt Ankara Ticaret Odası’nın çalışmalarıyla ülke sınırlarını aşarak dünya odalarına örnek olduğunu belirterek, “Dijitalleşmenin tüm imkânlarını üyelerimize fayda sağlamak için kullanıyor, dünyaya örnek oluyoruz. Amacımız üyelerimizin ticaret ve ihracatlarını en kolay şekilde geliştirmelerine imkân sağlayarak, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine en fazla katkıyı yapmak” dedi.

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ATO’nun üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla dijital hizmetlerini tek çatı altında bir araya getirerek, Milletlerarası Ticaret Odası’na (ICC) bağlı faaliyet yürüten Dünya Odalar Federasyonu’nun (WFC) düzenlediği “2023 Dünya Odalar Yarışması”nda “En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi” kategorisinde “Dünya Birincisi” olduğu ATONET Mobil Uygulaması üzerinden “Oda Faaliyet Belgesi” ve “İhale Durum Belgesi” ile bu belgelerin İngilizcelerini üyelerine 7/24 ücretsiz e-belge olarak verildiği bildirildi.

En kolay ticaret, en fazla katkı

ATO Başkanı Gürsel Baran’ın görüşlerine de yer verilen açıklamada Baran, Cumhuriyet ile yaşıt Ankara Ticaret Odası’nın Başkent’in Ticaret Odası olarak yaptığı çalışmalarla birçok oda ve borsaya örnek teşkil edecek projeler hayata geçirdiğini belirtti. ATO’nun ülke sınırlarını aşarak dünya odalarına da örnek olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim ve Meclisi olarak ticarette iş ve işlemleri kolaylaştırmak üzere birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi. Baran, “E-Devlet üzerinden ATONET’e giriş yapan ATO üyeleri Oda Faaliyet Belgesi ve İhale Durum Belgeleri ile bu belgelerin İngilizcelerini 7/24 ücretsiz e-belge olarak temin edebiliyor. Amacımız üyelerimizin ticaret ve ihracatlarını en kolay şekilde geliştirmelerine imkân sağlayarak, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine en fazla katkıyı yapmak. Dijitalleşmenin tüm imkânlarını üyelerimize fayda sağlamak için kullanıyor, dünyaya örnek oluyoruz” dedi.

-ATONET’ten ücretsiz verilen E-Belgeler-

Açıklamada, ATO’nun www.atonet.org.tr web adresinden ulaşılabilen, Google Play ve App Store üzerinden indirilebilen ATONET Mobil Uygulaması’ndan ücretsiz verilen E-Belge’ler şunlar:

- Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)

- İngilizce Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)

- İhale Durum Belgesi

- İngilizce İhale Durum Belgesi

ATONET ile 7/24 hizmet-

Ankara Ticaret Odası’nın 2022 yılı Mayıs ayında kullanıma sunduğu ATONET Mobil Uygulama ile ATO üyeleri, ATO Hizmet Binası’na gelmeden, e-devlet üzerinden giriş yaparak, 7/24 e-belge, online başvuru, randevu, vezne işlemleri, bilgi güncelleme talebi, harç iade talebi, sigorta şirketlerinin acentelik başvuruları, kapasite raporları, ekspertiz raporları, iş makinesi tescili, Türk malı, yerli malı belgeleri, NACE kodu değişikliği gibi onlarca hizmeti elektronik ortamdan alabiliyor. Yine uygulama ile ATO üyeleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Resmi Gazete bilgileri ile teşvik ve hibe, sektörel bilgilendirme, fuar takvimi, pazar ve sektör araştırmaları bilgilerine erişim sağlayabiliyor.

Ankara Ticaret Odası’nın, Başkent’in sahip olduğu değerler konusunda farkındalık oluşturarak, tanıtım ve turizmine destek olmak amacıyla, Cumhuriyet’in, Ankara’nın Başkent ilan edilişinin ve Ankara Ticaret Odası’nın kuruluşunun 101. yılı olan 2024 için “101’de 101 Ankara” adıyla Ankara’nın doğal, tarihi ve kültürel 101 destinasyonunun tanıtım ve ulaşım için haritalı yol tariflerine de yine ATONET mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

ATO’nun ATONET Mobil Uygulamasının, Dünya Odalar Yarışması’nda aldığı “Dünya Birinciliği”nin yanı sıra Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Türkiye Bilişim Ödülleri’nde “Kamudan İş Dünyasına E-Hizmetler” kategorisinde birinciliği ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın “Ortak Yarınlar” ödül programında ”Dijitalleşme” kategorisinde ödülü bulunuyor.