ATO'nun mesleki eğitim konusundaki çalışmaları Avrupa'da tanıtıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, odanın mesleki eğitim konusundaki çalışmalarını, İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen seminerde tanıttı.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen “Avrupa Çıraklık İttifakı (EAfA) Partner Ülkeler 6. Semineri”ne katıldı. Türkiye’yi temsilen Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katılım sağladığı seminerde konuşan Akça, ATO’nun nitelikli işgücü ve mesleki eğitim konusunda yaptığı çalışmaları vurguladı. Akça, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) "81 İlde 81 Okul" projesi kapsamında ATO’nun hamiliğini üstlendiği Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi örneği üzerinden anlattı.

Akça, nitelikli işgücünün ülke ekonomisine katkısına dikkati çekerek, “Reel sektörün bel kemiği durumundaki mesleki eğitim, ATO’nun değişmez gündemini oluşturuyor” dedi.

ATO’nun Milli Eğitim Bakanlığı’nın da desteğiyle reel sektör ve mesleki eğitim arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik projeler hayata geçirdiğini kaydeden Akça, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin fiziki imkanlarının daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Okuldaki atölye ve laboratuvarların gelişen teknolojiye uygun olarak yenilenmesi konusunda MEB ile iletişim halinde olduklarını vurgulayan, Akça, şöyle konuştu:

“Öğrencilerin sektörü tanımaları, gelişmeleri yakından takip etmeleri için toplantılara, gezilere, fuarlara, başarı örneklerinin anlatıldığı kariyer günlerine katılımlarına destek veriyoruz. Öğrencilere burs ve staj imkanı sağlayarak, eğitim aldıkları alanlarda düzenlenen yarışmalara katılmaları için malzeme ve ekipman desteği sağlıyoruz. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni mesleki eğitimi konusunda referans bir okul haline getirmeyi hedefliyoruz. Nitelikli işgücü ve girişimciliğin artarak, ekonomiye katkı sağlaması ancak mesleki eğitimle mümkün.”