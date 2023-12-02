ATO'nun mobil uygulaması ATONET'e bir ödül daha

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO), üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla oda hizmetlerini tek çatı altında bir araya getirdiği dijital uygulaması "ATONET Üye Hizmet Platformu" Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ATONET Üye Hizmet Platformu isimli dijital uygulaması “Ortak Yarınlar” ödül programında ”Dijitalleşme” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ATO’nun dijital uygulaması olan “ATONET Üye Hizmet Platformu”nun Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından "Cumhuriyetimizin 100.yılında Çalışma Hayatı" odağında düzenlenen "Ortak Yarınlar” Ödül Programı’nda ödül aldığı bildirildi. Ankara’da bir otelde gerçekleşen ödül töreninde, ATO’nun ödülünü ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile ATONET Uygulaması Proje Koordinatörü, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfühak Alpkan’ın elinden aldı. Ödül törenine ATO Genel Sekreter V. Ahmet Güran da katıldı.

ATO’nun aldığı ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası’nın ATONET dijital uygulamasıyla, Dünya Odalar Federasyonu’nun Cenevre’de düzenlediği Dünya Odalar Yarışması’nda, “ En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi” kategorisinde ABD’li ve Çinli rakiplerini geride bırakarak dünya birinciliği, ardından da Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Türkiye Bilişim Ödülleri’nde “Kamudan İş Dünyasına E-Hizmetler” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüğünü hatırlatarak, ATONET ile alınan ödüllerin tüm ATO yönetimi ve personelinin çalışma azmini ve motivasyonunu artırdığını söyledi. Ankara Ticaret Odası’nın son beş yıllık dönemde dijitalleşme çalışmalarına hız verdiğine dikkat çeken Baran, “2022 yılı Mayıs ayında kullanıma sunduğumuz ATONET Üye Hizmet Platformu, bir buçuk yıllık süre içerisinde kullanıcı sayısı itibariyle üye sayımıza ulaştı. 1 Aralık itibariyle ATONET kullanıcı sayısı 161 bindir. Bu sayı, ATO’nun ihtiyaç olan bir hizmeti ürettiğini, üyelerinin de bu hizmetten faydalandığının ispatıdır. Yani doğru iş yapmanın en iyi örneğidir” diye konuştu.

Bilişim teknolojilerindeki gelişimi yakından takip ettiklerini bildiren Baran, “Türkiye yüzyılında Ankara Ticaret Odası üyeleriyle birlikte, üyeleri için gelişimini ve hizmet kalitesini yükseltmeye devam edecek” dedi.

Ödül törenine katılan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara Ticaret Odası’nın hizmet kalitesini sürekli yükseltme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Aktay, “ATONET Üye Hizmet Platformu” projesiyle, üyemizin işlemlerini kolaylaştırmayı, onların daha verimli çalışmasın ve bu yolla ticareti ve ihracatı geliştirerek ekonomimize katkı sağlamayı hedefledik. ATONET’in ödül almasından dolayı mutluyuz” dedi.

ATONET Uygulaması Proje Koordinatörlüğü görevini yürüten ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Adem Ali Yılmaz da, ATONET’in e-devlet üzerinden mobil olarak ulaşılabilen ilk uygulama olduğunu belirterek, “Üyelerimizin e-devlet üzerinden giriş yapabildiği, günün her saatinde işlem gerçekleştirebildiği ATONET uygulamamız, uzun çalışmalar, analizler ve bin bir emekle hazırlandı. Bir ekip çalışması olan ATONET Uygulaması’nın hem dünya çapında hem de ülkemizde ödüle layık görülmesi bu emeğin doğru yere harcandığının göstergesidir” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası, “ATONET Üye Hizmet Platformu” projesi ile Dünya Odalar Federasyonu’nun Cenevre’de düzenlediği Dünya Odalar Yarışması’nda, En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi kategorisinde ABD’li ve Çinli rakiplerini geride bırakarak dünya birincisi olmuş, ardından da, Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Türkiye Bilişim Ödülleri’nde “Kamudan İş Dünyasına E-Hizmetler” kategorisinde birinci seçilmişti.

Ankara Ticaret Odası’nın 2022 yılı Mayıs ayında kullanıma sunduğu ATONET Üye Hizmet Platformu uygulaması ile ATO üyeleri, ATO Hizmet Binası’na gelmeden, e-devlet üzerinden giriş yaparak, 7/24 e-belge, online başvuru, randevu, vezne işlemleri, bilgi güncelleme talebi, harç iade talebi, sigorta şirketlerinin acentelik başvuruları, kapasite raporları, ekspertiz raporları, iş makinesi tescili, Türk malı, yerli malı belgeleri, NACE kodu değişikliği gibi onlarca hizmeti elektronik ortamdan alabiliyor. Yine uygulama ile ATO üyeleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Resmi Gazete bilgileri ile teşvik ve hibe, sektörel bilgilendirme, fuar takvimi, pazar ve sektör araştırmaları bilgilerine erişim sağlayabiliyor.

161 bin kullanıcı sayısı

ATO’nun 161 bin üyesi ATONET uygulamasını kullanarak, zamandan, mekandan, nakitten, vakitten tasarruf ettikleri gibi, zamanlarını kendi işlerine ayırmanın refahını yaşıyorlar.