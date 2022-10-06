ATO'nun serebral palsili gençlere yönelik 'e-ticaret ve e-ihracat' eğitimlerinin ikincisi başladı

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte serebral palsili gençlerin e-ticaret alanında eğitim alarak iş hayatına atılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi Projesi"nin ikinci eğitimleri Serebral Palsi Farkındalık Günü’nde başladı.

ATO Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda gerçekleşen "E-Ticaret ve E-İhracat Eğitimi Projesi"nin 2022-2023 dönemini kapsayan ikinci eğitimlerinin işbirliği protokolünü Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Çankaya Kaymakamı Murat Duru ve SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş imzaladı. Ankara Ticaret Odası’nın ATO İDEA koordinatörlüğünde yürüttüğü projenin 2021-2022 eğitim dönemini içeren ilk etabında 120 serebral palsili öğrenciye iki grup halinde e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri verilmişti. Projenin ikinci etabında da yine iki grup olacak şekilde 200 öğrenciye eğitim verilecek.

Protokol imza töreninde konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, serebral palsili çocuklara yönelik olarak SERÇEV ile birlikte eğitim projesini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, serebral palsili gençlerin ticaret hayatında yer alabilmesi için projenin yeni dönem imza protokolünü tekrarladıklarını belirtti. Baran, “Sizler bizim çocuklarımızsınız. Bizim kıymetlilerimizsiniz. Hayatın içinde yer almanızı, çalışmanızı, kendi hayatınızı idame ettirebilir olmanızı istiyor, bunun için çaba harcıyoruz” dedi.

“E-ticaret pandemiyle ivme kazandı”

Pandemi sürecinin özellikle ticaretle uğraşanları büyük oranda etkilediğini kaydeden Baran, birçok sektörün bu süreçte zor günler yaşadığını söyledi. E-ticaret ve e-ihracatın gelişiminin bu dönemde ivme kazandığını kaydeden Baran, 2019 yılında 136 milyar, 2020’de 226 milyar ve 2021 yılında 381 milyar lira olarak gerçekleşen e-ticaret rakamlarının bu yılın sonunda 500 milyar liraya ulaşmasının tahmin edildiğini belirtti. Baran, “İnsanlar pandemide evlerine kapandığında evden alışverişlerini yapmaya başladılar. Biraz teknoloji varsa, biraz bu işleri seviyorsanız oturduğunuz yerden e-ticaret yapabiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl eğitim alan 120 arkadaşımızdan online satışa başlayan Efe arkadaşımız da bugün aramızda. Bizim bütün desteğimiz Efe ve Efe gibi bu işe gönül verenlerle. Kim olursa olsun bu işe başlayacak tüm kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. E-ticaret ve e-ihracatta büyük bir ivme varken biz de bu konuyu dertlendik. Yükselen bir trendde, ticaretin içinde olan bir trendde bizim de olmamız gerekir dedik” ifadelerini kullandı.

“ATO önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiriyor”

Çankaya Kaymakamı Murat Duru ise yaptığı konuşmada e-ticaretin 21. yüzyılın bir gerçeği olduğunu belirterek, engelleri aşan gençlerin de bu yüzyılın en büyük gelişimlerinden olan e-ticaretle hayata atılmalarından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Duru, “Engelleri aşmış serebral palsili gençlerimiz neden e-ticareti yapamasınlar, neden hayatın içerisinde yer alarak ekonomimize katkı sağlamasınlar. İşte bu projeyle bunu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. ATO da sevgimizle, sabrımızla, mücadelemizle gençleri eğitim hayatının ve ticaretin içinde yer aldırarak önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getiriyor. Bu projenin katlanarak büyümesini, devam etmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Bizim için kendi paramızı kazanıyor olmak çok önemli”

SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş, “Serebral Palsi Farkındalık Günü”nü kutlayarak, “Geçtiğimiz yıl ATO’yla bir yola girmiştik. Bu yolda sadece bir parmağımızla bütün dünyaya ulaşabileceğimiz ve bizim serebral palsili gençlerin de kendi ticaretini yapabileceği bir eğitim planlamıştık. Bizimle birlikte bunu gerçekleştiren değerli başkanıma ve ekibine çok teşekkür ederim. Bu eğitim sayesinde benim bildiğim 3-4 kardeşim kendi işini kurdu. Bu bizim için o kadar değerli bir olay ki bunu şöyle anlatmak istiyorum. Ben de ilk maaşımı aldığım zaman Ankara Üniversitesi’nde araştırma görevlisiydim. İlk maaşımı aldığım zaman inanılmaz heyecanlanmıştım. Kendi başıma para kazandığımı ve onun her kuruşunu anneme harcadığımı hatırlıyorum. O yüzden bizim için kendi paramızı kazanıyor olmak çok önemli bir olay. Engel vücutta değil beyindedir. Sizlere bu engelleri kaldırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

ATO İdea Genel Müdürü ve SERÇEV Danışma Kurulu Üyesi Gaye Yardımcı da ATO’nun sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı projelerin hem Ankara’da hem Türkiye’de büyük bir başarı ve sürdürülebilirlik sağladığına dikkat çekti. SERÇEV ile birlikte tüm çocukların ve ailelerin hep bir arada büyük bir sinerji yakaladığını belirten Yardımcı, bu sürece dahil olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

İmza protokolünde ilk eğitim öğretim döneminden mezun olan öğrencilerden Efe Arslan, aldığı eğitim sayesinde kurduğu “Redefine Normal Tshirt” e-ticaret sitesini ve kuruluş sürecini anlattı.

Programa ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, SERÇEV Engelsiz MTAL Müdürü Özkan Nalbant, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hülya Kırçuval, SERÇEV Genel Sekreteri E. Sinem Ersoy da katıldı.