ATO şehitler için mevlit okuttu

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 100’ücü yılında, Zafer Haftası nedeniyle, Milli Mücadele’den bu yana kanıyla canıyla zafer yazan tüm şehitlerin ruhu için, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif Programı düzenledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi adayı, Ankara’nın en eski ve ahşap camisi olan Arslanhane Camii’ndeki program, ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Programa, Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Halil İlik, Yasin Özyolu, ATO Meclis ve Komite üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Mevlit programında yer alan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen daha sonra Cuma Hutbesi’ni de okudu.

Konuyla ilgili açıklama yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Zafer Haftası nedeniyle hem Ankara Ticaret Odası’nın hem Türkiye’nin 100. yıl dönümünü nedeniyle vatan uğruna şehit düşenler için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı düzenlediklerini belirterek, “Canları ve kanlarıyla Anadolu’yu bizlere vatan yapan ve vatan kalmasını sağlayan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Mevlit programı için Başkent’in UNESCO Dünya Mirası Listesine aday Arslanhane Camii’ni seçtiklerini kaydeden Baran, “Arslanhane Camii 8 asır önce yapılmış ve bugün hala dimdik ayakta kalan ahşap bir cami. Bugün bu camilerde namaz kılıp dua edebiliyorsak, Milli Mücadele’de cephede savaşan, sonrasında ise vatan toprağını korumak için canlarını veren şehitlerimiz sayesindedir. Zafer Haftası’na girdiğimiz bu dönemde şehitlerimizi anmak için dünya mirası listesine girmesi beklenen önemli bir değerimiz Arslanhane Camisi’ni seçmekten daha anlamlı bir şey olamazdı. Bize bu vatanı armağan eden ve vatan kalmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

ATO’nun düzenlediği programın ardından vatandaşlara Başkent’in asırlık markası Ali Uzun tarafından üretilen mevlid şekeri dağıtıldı.