ATO üyelerinden çırak talebi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu’nu Başkent oto sanayisinin kalbi Şaşmaz’da konuk ederek, işletmelerin yetiştirilecek çırak bulamama sorunu ile mesleki eğitim konusunu gündeme getirdi.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu’nu Başkent oto sanayisinin kalbi Şaşmaz’da konuk ederek, ATO üyeleriyle bir araya getirdi. Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nin elektrikli araç tamir ve bakımını yapacak işgücü yetiştirilmesi konusunda talebinin dile getirildiği ziyarette, işletmelerin yetiştirilecek çırak bulamama sorunu ile mesleki eğitim konusu gündemi oluşturdu. ATO Başkanı Baran, “Mesleki eğitimi cazip hale getirmezsek bizi zorlu bir süreç bekler” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Naki Demir, Yasin Özyolu ve ATO’nun Mesleki Eğitim ve Ahilik Özel İhtisas Komisyonu, ATO 44 No’lu Otomotiv Yedek Parça Toptancıları, ATO 49 No’lu Otomotiv Yedek Parça Perakendecileri ve ATO 55 No’lu Motorlu Kara Taşıtları Servis, Bakım ve Onarım Hizmetleri Meslek Komiteleri ile birlikte Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu’nu Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde konuk etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner’in de katıldığı programda Baran, Şamlıoğlu ve beraberlerindeki heyet, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi içinde yer alan ATO üyesi işletmeleri ziyaret ederek, görüş ve önerileri dinledi. Ziyaretlerin ardından Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi üyesi işletmeler ile bir istişare toplantısı düzenlendi. Şaşmaz’da yer alan işletmelerin çalışanlarının elektrikli araç bakım ve onarımı konusunda yetiştirilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan destek istenilen toplantıda, çırak, kalfa ve usta olmak üzere mesleki bilgisini sahadaki tecrübeyle destekleyen işgücü ihtiyacına ve mesleki eğitimin önemine dikkati çekildi.

ATO Başkanı Baran, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu’nun reel sektörün mesleki eğitim almış işgücü ihtiyacını yakından bildiğini belirterek başladığı konuşmasında, “Sayın Bakan Yardımcımız konuyu çok iyi biliyor ancak üyelerimizin talebi üzerine konuyu bir kez daha aktarma ihtiyacı hissediyoruz. Çırak, kalfa ve usta bulmakta, kısacası mesleki eğitim almış, bilgisini tecrübeyle destekleyen eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu nedenle mesleki eğitimin acilen ele alınması ve iş dünyasının ihtiyacı dikkate alarak şekillendirilmesini istiyoruz. Çalışacak eleman bulamama sorunu öylesine kritik bir noktaya vardı ki, üyelerimiz faaliyetlerini sürdürmekte sıkıntı çektiği için kapatma planları yapıyor. Mesleki eğitimi cazip hale getirmezsek bizi daha da zorlu bir süreç bekler” diye konuştu.

Baran, sorunun sadece sanayi işletmelerinde değil ticari işletmelerde de yaşandığına dikkat çekti.

Baran, Şaşmaz ziyareti özelinde ise burada yer alan işletmelerin elektrikli araç bakım onarımı konusunda çalışanlarını yetiştirme ihtiyacı içinde olduğunu belirterek, “Bu ihtiyacı giderme noktasında Ankara Ticaret Odası olarak Milli Eğitim Bakanlığımız ile iş birliği yapmaya hazırız” dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, Türkiye’deki mesleki eğitim sisteminin istihdamla ilişkili hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, mesleki eğitimi ortaokuldan itibaren çocukların gündemine getirecek bir eğitim politikası yaklaşımına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Şamlıoğlu, “Mesleki eğitimde alın teri ve emeği ile çalışan kardeşlerimizin zaman içerisinde alana yöneleceği ve ortaöğretimdeki eğitimi tamamladıktan sonra hemen iş gücüne kazandırılacağı bir mekanizmaya ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

Mesleki eğitim konusunda yaşanan sıkıntıların başarıyla çözülebilmesi için Ankara Ticaret Odası gibi sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemli olduğunu kaydeden Şamlıoğlu, “Reel sektörün birikimini eğitimle iç içe geçirerek Türkiye’yi her alanda kalkınma planının ana taşıyıcısı haline getirecek olan mesleki eğitimin olması gereken yere gelmesi için gece gündüz çalışacağız. Bu bizim sektöre de bu memlekete de borcumuzdur” diye konuştu.

Otomotiv sektörüne, ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını kazandırmak istediklerini kaydeden Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki teknik okulların bazılarını tematik hale getirebileceklerini anlattı. Şamlıoğlu, “Uzmanlaşmış güçlü okullar kuracağız. Müfredat süreçlerine reel sektörü dahil ederek hem staj süreçlerini hem işbaşı süreçlerini hem de mezuniyet sonrası istihdamı iyi bir şekilde yönetmek istiyoruz. Bu işin kuvvetli bir katma değer olarak ekonomimize ve eğitim sistemimize geri döneceğine inanıyoruz” diye konuştu.