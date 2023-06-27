Atölye alev topuna döndü, içerisindeki ATV kullanılmaz hale geldi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde ATV atölyesinde yangın çıktı. Alev alev yanan atölyenin içerisindeki bir ATV küle dönerken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Huş Sokak’ta bulunan ATV atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölye içerisinde çalışma yapılırken henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler bir anda atölyeyi sararken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Atölyenin içerisinde yer alan bir ATV kullanılmaz hale geldi. Atölyenin yanındaki elektrik direği de yangından etkilendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından SEDAŞ ekipleri zarar gören direkte çalışma yaptı. Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.