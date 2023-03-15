Atölye çalışmaları hızla ilerliyor

Osmaneli Belediyesi, bünyesinde bulunan atölyeleri tek bir alanda toplamak için çalışmalarını hızla devam ettiriyor.

Osmaneli’de arıtma tesisi, mezbaha tesisi, hayvan barınağı alanın yanına yeni tesis çalışmaları başlamıştı. Bu alanda et işleme ve et soğuk hava deposu, ahşap, demir ve kaynak, su tesisat, kanalizasyon ve alt yapı, elektrik, makine ve araç bakım, inşaat ve restorasyon, taş işleme, gibi bütün atölyeleri yeni yapılan alana taşınacak. Bu yatırım sonrası belediye 30 bin metrekarelik alanda tüm atölye, depo ve araçlarını toplamış olacak.

Çalışmaların hızlı ilerleyişindeki memnuniyetini ifade eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Tüm atölyelerimizi bir yerde toplayacak yatırımımız hızla ilerliyor. Tesislerimiz ve nitelikli iş gücümüzle belediyemize yük olmadan gelir getirici faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.