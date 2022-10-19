Atölye Nilüfer 'Sürdürülebilir İş Ödülü'ne layık görüldü

Nilüfer Belediyesi tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Atölye Nilüfer-Kodlama ve Beceri Atölyeleri projesi, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen “Sürdürebilir İş Ödülleri”ne değer görüldü. “Sosyal Etki” kategorisinde verilen ödülü Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız aldı.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen 9. “Sürdürebilir İş Ödülleri” İstanbul’da Fairmont Quasar’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Nilüfer Belediyesi, “Sosyal Etki” kategorisinde “Atölye Nilüfer-Kodlama ve Beceri Atölyeleri” ile ödüle değer görüldü.

Kurumların, ekonomik, çevresel ve sosyal etkiye sebep olmuş projelerini öne çıkarmayı ve geniş kitleler ile paylaşmayı hedefleyen “Sürdürebilir İş Ödüller” bu yıl 15 kategoride verildi. Nilüfer Belediyesi organizasyonda, özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak, gelişen teknolojiyle dünyada hızla yayılan “Kendin yap” kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ‘3 Boyutlu Yazıcı, Kodlama’ ile ‘Ahşap Modelleme’ konularında eğitim ve atölyelerin gerçekleştirildiği Atölye Nilüfer ile yer aldı.

Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinden ve bağımsız uzmanlarından oluşan jüri üyeleri yapılan değerlendirme sonunda Nilüfer Belediyesi’nin Atölye Nilüfer - Kodlama ve Beceri Atölyeleri projesi, ödüle layık görüldü. Nilüfer Belediyesi’nin ödülünü Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, jüri üyesi Prof. Dr. Esin Bozyazı’nın elinden aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına ödülü alan Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız emeği geçenlere teşekkür ederek, başarılı çalışmaların devamını diledi.