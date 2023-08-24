Alternatif Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin bünyesinde kurulan Atölye Pythia’da ilk “Workshop” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Nuray Aksoy ile “Miyuki boncuk” takı tasarımı hakkında ip uçları katılımcılara verildi.

Yalova’da yedi girişimci kadının bir araya gelmesi ile kurulan kooperatifte “Workshop” etkinliklerinin ilki Fatih Caddesi’nde Atölye Pythia’da gerçekleşti. Programda İstanbul Kapalıçarşı’da önemli kuyumcu ustalarından eğitim alan deneyimli tasarımcı Nuray Atasoy, “Miyuki boncuk” yapımı ve teknikleri konusunda katılımcı kadınlara bilgiler verdi. Miyuki boncuğun en beğenilen ve ilgi gören modellerinin konu edildiği atölye çalışmasına kooperatifin yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Alternatif Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Meral Evcin Özdemir, bundan sonra da atölye çalışmalarına devam edeceklerini anlattı. Özdemir, makrome, renkli koza gibi çeşitli workshopları önümüzde süreçte kadınlarla buluşturacaklarını ifade etti. Özdemir, yeni yapılacak etkinliklerle ilgili bilgilendirmelerin “Atölye Pythia”nın sosyal medya hesaplarından yapılacağını söyledi.

Öte yandan etkinliğe katılan Nuray Aksoy önümüzdeki süreçte Yalova’da kurs düzenlemeyi planladığını anlattı.