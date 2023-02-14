Atölyeleri tek bir alanda toplamak için çalışmalarını başlatıldı

Bilecik Osmaneli Belediyesi bünyesinde bulunan atölyeleri tek bir alanda toplamak için çalışmalarını başlattı.

İlçedeki tüm atölyeleri ve stok sahalarını Osmaneli Arıtma Tesisi’nin yanında bulunan 10 bin metrekarelik alanda toplamak adına çalışmalar başladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin konuyla ilgi yaptığı açıklamada, “Her günümüzü halkımız, geleceğimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz için değerlendiriyoruz. Günlük değil kalıcı Yatırımlar ve çözümlerle ilçemizi yönetiyoruz. İlçemizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak tesislerimizle belediyemiz örnek atölyeler ve stok sahaları kazanacak. Bu yıl içinde bitecek tesislerimizle bu konudaki hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız” dedi.