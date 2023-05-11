Atomik 59 başarısını Vali Yıldırım ile paylaştı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım TEKNOFEST çerçevesinde düzenlenen 2023 Liselerarası Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışlarına katılan ve ödüle layık görülen Çorlu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan Atomik59 takımını makamında kabul etti.

Vali Yıldırım, yarışmada En iyi Görsel Tasarım ödülüne layık görülen araçlarıyla büyük bir başarı yakalayan öğretmen ve öğrencileri gösterdikleri performansları dolayısıyla tebrik etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Aziz Yıldırım daha sonra Tekirdağ Valiliği Binası’nın tarihi hakkında da öğrencilere bilgiler verdi.

Günün anısına Türkiye’nin otomobili Togg ve öğrencilerin ürettiği Atom isimli elektrikli araçla Vali Aziz Yıldırım ve öğrencilerin fotoğraf çekilmesi ile ziyaret sona erdi.