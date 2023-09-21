ATONET'e bir birincilik ödülü daha

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO), üyelerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Oda hizmetlerini tek çatı altında bir araya getirdiği dijital uygulaması "ATONET Üye Hizmet Platformu", Dünya Odalar Yarışması’ndaki “Dünya Birinciliği”nin ardından, Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Türkiye Bilişim Ödülleri’nde “Kamudan İş Dünyasına E-Hizmetler” kategorisinde birinci oldu.

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ATO’nun dijital uygulaması olan “ATONET Üye Hizmet Platformu”nun Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Türkiye Bilişim Ödülleri’nde “Kamudan İş Dünyasına E-Hizmetler” kategorisinde birinci olduğu bildirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde, ATO’nun ödülünü ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça ve Yasin Özyolu ile ATO Genel Sekreter V. Ahmet Güran, Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe’nin elinden aldı.

ATO’nun aldığı ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası’nın ATONET dijital uygulamasıyla geçtiğimiz aylarda da Dünya Odalar Federasyonu’nun Cenevre’de düzenlediği Dünya Odalar Yarışması’nda; En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi kategorisinde ABD’li ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Dünya Birincisi olduğunu hatırlatarak, “Türkiye Bilişim Derneği’nin ödülü ile ATONET bu kez de ülkemizde birinciliğini tescilledi. Dijitalleşme alanında kazandığımız birincilik ödülleri azim ve motivasyonumuzu artırıyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nın pandemi döneminde dijitalleşme çalışmalarına hız verdiğini belirten ATO Başkanı Baran, ATO’nun üyelerinin daima ve her koşulda yanında olmaya, ticaret ve ihracatlarının ilerlemesini sağlamaya gayret gösterdiğini söyledi. Cumhuriyet ile birlikte Ankara Ticaret Odası’nın da bu yıl kuruluşunun yüzüncü yılı olduğunu kaydeden Baran, dijitalleşme ve inovasyon kavramlarının Ankara Ticaret Odası’nın çalışmalarının her zaman merkezinde yer alacağını belirtti. Baran, “ATO’nun yüzüncü yılında dijitalleşme ile ülkemizde ve dünyada adını birinciliğe yazdırmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dijitalleşme çalışmaları ikinci yüzyılımıza da damga vuracak” diye konuştu. "ATONET Üye Hizmet Platformu" uygulamasının geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Baran, uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Ödül törenine katılan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, bilgi teknolojilerindeki değişim ve dönüşümün devam ettiğini belirterek, “160 bin üyemizin işlemlerini kolaylaştırmak için başlattığımız bu projede, üyelerimizin ticaretini, ihracatını geliştirerek, şehrimizin ve ülkemizin de ekonomisine katkı sunacak çalışmaya imza atmaktan mutluyuz” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Özyolu da, ATONET’in e-devlet üzerinden mobil olarak ulaşılabilen ilk uygulama olduğunu dile getirerek, “Bu hizmeti üyelerine sunan Türkiye’deki ilk Odayız. Üyelerimizin e-devlet üzerinden giriş yaparak, 7/24 işlerini yapabilmelerine imkân sağlayan projemiz, büyük emek ve çalışmayla hazırlandı. Hem dünya çapında hem de ülkemizde ödül almamız çalışmanın kıymetinin görülmesi açısından çok önemli” diye konuştu.

Türkiye Bilişim Derneği’nin düzenlediği Türkiye Bilişim Ödülleri 5 kategoride 15 finalistle gerçekleşti. “Kamudan İş Dünyasına E-Hizmetler” kategorisinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun Elektronik Veri Araştırma Merkezi (E-VAM) projesi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Elektronik Veri İbraz Sistemi (E-Viz) projesiyle birlikte finale kalan Ankara Ticaret Odası, “ATONET Üye Hizmet Platformu” projesi ile birinci seçildi.

Törende ATO’nun 8 No’lu Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Gökhan Ertek, Komite Başkan Yardımcısı İsmail İlker Tabak, Komite Üyeleri Ömer Faruk Kayaaslan, Ebubekir Balıkçı, Rıfat Güler ve Birol Musa Şenol ile uygulamanın geliştirilmesine katkı sunan ATO Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü personeli de yer aldı.