ATP, kurumsal yapay zekâ platformu ATP AiX'i Yargıcı'da devreye aldı

ATP Yazılım, kurumsal yapay zekâ platformu ATP AiX’i perakende sektörünün köklü markalarından Yargıcı’da devreye aldığını duyurdu.

Perakende sektöründe artan rekabet, değişen tüketici beklentileri ve çok kanallı operasyon yapısı; veri odaklı ve hızlı karar alabilen organizasyonları öne çıkarıyor. Türkiye’nin önde gelen BT iş ortaklarından ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), kurumsal yapay zekâ platformu ATP AiX’i perakende sektörünün köklü markalarından Yargıcı’da devreye aldı.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle Yargıcı, şirket genelindeki yapay zekâ uygulamalarını merkezi bir yapı altında toplayarak daha bütüncül ve kontrollü bir kullanım modeline geçti. Böylece üretken yapay zekâ uygulamaları; dağınık ve bağımsız çözümler yerine, kurumsal stratejiyle uyumlu, güvenli ve yönetilebilir bir yapı içinde konumlandırıldı.

Proje kapsamında Yargıcı bünyesindeki dijital asistanlar, ATP AiX’in hazır model altyapısı ve orkestrasyon kabiliyeti sayesinde kısa sürede tek çatı altında bir araya getirilerek canlı kullanıma alındı. Mevcut veri altyapısıyla entegre çalışan platform; ürün, tedarik, operasyon ve merkez ekiplerin ihtiyaç duyduğu bilgiye hızlı ve kontrollü erişim sağlıyor. Kapalı devre mimariyle kurgulanan sistem, perakende sektöründe kritik öneme sahip ticari ve operasyonel verilerin güvenliğini önceliklendiriyor.

ATP AiX; farklı üretken yapay zekâ modellerinin tek merkezden yönetilmesine, senaryoya göre ölçeklenmesine ve kurum içi uygulamalarla entegre çalışmasına imkân tanıyor. Bu sayede operasyonel süreçlerde hız ve standardizasyon sağlanırken, maliyet optimizasyonu ve insan kaynağının daha stratejik alanlara yönlendirilmesi hedefleniyor. Platform aynı zamanda Yargıcı’nın ileri analiz, talep tahmini, içerik üretimi ve karar destek uygulamaları gibi yeni nesil projeleri için ölçeklenebilir bir altyapı sunuyor.

ATP CTO’su İlyas Daşkaya projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Kurumsal ölçekte yapay zekâ yatırımlarının başarılı olabilmesi için teknolojinin merkezi, güvenli ve sürdürülebilir bir mimariyle kurgulanması gerekiyor. ATP AiX ile şirketlere yalnızca güçlü bir platform sunmuyor; bu platformu kurumsal hafızayla entegre ederek denetlenebilir ve güvenli bir yapı sağlıyoruz. Yargıcı’da hayata geçirdiğimiz projeyle, kurumsal yapay zekâyı kontrollü bir çerçevede konumlandırarak perakende sektöründe stratejik yetkinlik haline getiriyoruz."

Yargıcı Bilgi Teknolojileri Direktörü İnanç Delibalta ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Perakende sektöründe hız, doğruluk ve müşteri deneyimi kritik önemde. Yapay zekâ yatırımlarımızı daha sistemli ve ölçeklenebilir bir yapıya taşımak öncelikli hedeflerimiz arasındaydı. ATP AiX ile tüm yapay zekâ uygulamalarımızı merkezi bir platformda topladık. Bu sayede hem mevcut operasyonel ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebiliyor hem de gelecekte hayata geçireceğimiz üretken yapay zekâ projeleri için sağlam bir zemin oluşturuyoruz."