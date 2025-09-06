Attan düşen jokeyin yerine yarıştı birinci oldu

Bursa’daki at yarışlarında attan düşmesi sonucu yaralanan yerine sonraki koşuda yarışan arkadaşı, birinci oldu.

Bursa Hipodromu’nda düzenlenen bugünkü at yarışlarında ilginç bir olay yaşandı.

Altıncı koşuyu iki numaralı Pencsir atıyla tamamlayan jokey Mehmet Akyavuz, yarış bittikten hemen sonra atının hafif tökezlemesi sonucu bir anda dengesini kaybederek düştü.

Bir süre yerde hareketsiz yatan ve korkulu anlar yaşanmasına yol açan Akyavuz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Akyavuz’un durumunun ciddi olmadığı, düşmeye bağlı ezikler oluştuğu ve el parmağının kırıldığı öğrenildi.

Sonraki yarışta zorunlu olarak jokey değişikliğine gidildi. Akyavuz’un bineceği Strakhov, yarışa Onur Yıldız ile başladı.

Yedinci koşuda yaralanan arkadaşı Akyavuz yerine yarışan Onur Yıldız, birinci oldu.

Yıldız’ın bindiği Stakhov’un birinciliği hastanedeki arkadaşını da mutlu etti. Yarıştan sonra Yıldız, talihsiz bir kaza sonucu attan düşen Akyavuz’un yerine yarıştığını belirterek, kazandığı için hem kendi hem de Akyavuz adına mutlu olduğunu söyledi.