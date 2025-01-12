Attila Szalai, Standard Liege'e kiralandı

Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sezon sonuna kadar Standard Liege'e kiralandı.

Attila Szalai, Standard Liege'e kiralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sezon sonuna kadar Standard Liege’e kiralandı.

Alman ekiplerinden Hoffenheim, Macar futbolcu Atilla Szalai’nin sezon sonuna kadar Standard Liege’e kiralandığı duyurdu. 26 yaşındaki savunma oyuncusu 2023 yaz transfer döneminde 12.3 milyon Euro bedelle Fenerbahçe’den Hoffenheim’a transfer olmuştu.

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Macar futbolcu, bu sezon forma şansı bulamadı.