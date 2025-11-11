ATV ile takla attı

Balıkesir’de dağlık alanda off road yapan bir kişi ATV ile ağacın yanından geçmek isterken takla attı. O anlar kameralara yansırken, kazayı yara almadan atlatan vatandaş, "Sporun doğasında var" dedi.

Balıkesir’de trafiğe kapalı ormanlık alanda ATV ile dolaşan bir off road sporcusu, ağacın yanından geçerken takla attı. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan Yaşar Döngel, keyifli anları sosyal medyada paylaştı. "Bu sporun doğasında kaza var" diyen Döngel, doğanın tadını çıkardığını söyledi.