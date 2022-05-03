Aurelien Chedjou, futbolu bıraktı

Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou futbolu bıraktığını açıkladı.

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  • 03.05.2022 17:51
  • Güncelleme: 03.05.2022 20:41
Aurelien Chedjou, futbolu bıraktı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye’de Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou futbolu bıraktığını açıkladı.

Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou futbolcu bıraktığı açıkladı. Sosyal medya hesabından bu kararını açıklayan Chedjou kariyerinde oynadığı takımlara da teşekkür etti.

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36 yaşında futbolu bırakan Chedjou, kariyerinde Auxerre, Rouen, Lille, Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor, Adana Demirspor ve Amiens takımlarında forma giydi.

Aurelien Chedjou ayrıca Kamerun Milli Takım formasını da terletti.

İHA

SHA Editör
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