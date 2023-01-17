Av. Kaan Şengil: 'Sizlerin kini bizim emanetimizdir'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kartepe İlçe Başkanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen ‘Şehitlerimizi Anma, Gazilerimize Vefa Gecesi’ programında konuşan İl Başkanı Av. Kaan Şengil, “Bizler Alperenler olarak Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize söz veriyoruz, sizlerin kini bizim emanetimizdir her ne şartta olursa olsun vazgeçmeyeceğiz” dedi.

BBP İlçe Başkanlığı öncülüğünde ‘Şehitlerimizi Anma, Gazilerimize Vefa Gecesi’ programı düzenlendi. 15 Ocak Pazar günü Ataevler Kültür Merkezinde düzenlenen programa; Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Körfez Şube Başkanı ve Şehit Babası Şaban Arlı, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, BBP Kocaeli İl Başkanı Av. Kaan Şengil, MHP Kartepe İlçe Başkanı Hayati Dilek, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve şehit yakınları katılım sağladı.

“Her ne şartta olursa olsun vazgeçmeyeceğiz”

Düzenlenen gecede konuşan Av. Kaan Şengil, “Kartepe İlçe Başkanlığımız tarafından düzenlenen böylesi anlamlı ve önemli geceye bizler de katılarak ailelerimizin duygularını paylaşma ve birlikte yemek yiyerek sohbet edebilme fırsatını bulduk Sahip olduğu ülkü ve bilinçle ilerlemeyi kendine hedef bilmiş, bayrağı olduğu yerden çok daha yukarılara taşıma yolunda canını feda etmiş bir liderin, Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehitlerimizle birlikte fotoğraflarını naçizane kendilerine hediye ettik. Bizler Alperenler olarak Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize söz veriyoruz ki sizlerin kini bizim emanetimizdir her ne şartta olursa olsun vazgeçmeyeceğiz” dedi.