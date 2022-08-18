Siemens
SON
DAKİKA
Karakaş, 'Takımda forma savaşı var'
Değirmenköy’de yeni sezon hazırlıkları
Av sezonu 20 Ağustos'ta açılıyor
Petrol Ofisi, Fenerbahçe ve Galatasaray'a sponsor oluyor
İstanbul Emniyetinde görev değişikliği
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Av sezonu 20 Ağustos'ta açılıyor

Silivri Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği başkanı Sezai Yeşilkurt, av sezonunun 20 Ağustos tarihinde açıldığını belirterek 'av da yasalara, vicdana ve avcılık etiğine uygun davranılması gerektiğine inanan' tüm avcılara iyi bir sezon geçirmelerini diledi.

Av sezonu 20 Ağustos'ta açılıyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Silivri Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği başkanı Sezai Yeşilkurt, yaptığı açıklamada “İdeal avcı, avlanmanın bir hasat olduğuna inanan, avcılığın sürdürülebilirliği için her şeyden önce avın varlığının sürdürülmesi gerektiğini bilen, bunun içinde av da yasalara, vicdana ve avcılık etiğine uygun davranılması gerektiğine inanan, bazı hallerde bağışlamanın verdiği hazzın ne denli büyük olduğunu idrak edebilen, doğaya, avına, avcı arkadaşlarına, av yaptığı çevreye saygılı olan bir doğa dostudur. Yeni av sezonunda, Atışınızın isabetli, güvenliğinizin daim olduğu bir sezon geçirmenizi diliyorum. Rastgele” dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Bakmadan Geçme

Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Silivri'de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri’de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de dükkanları su bastı
Silivri'de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Silivri’de göle dönen yolda düşen kadına vatandaşlar yardım etti
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı