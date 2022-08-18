Av sezonu 20 Ağustos'ta açılıyor

Silivri Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği başkanı Sezai Yeşilkurt, yaptığı açıklamada “İdeal avcı, avlanmanın bir hasat olduğuna inanan, avcılığın sürdürülebilirliği için her şeyden önce avın varlığının sürdürülmesi gerektiğini bilen, bunun içinde av da yasalara, vicdana ve avcılık etiğine uygun davranılması gerektiğine inanan, bazı hallerde bağışlamanın verdiği hazzın ne denli büyük olduğunu idrak edebilen, doğaya, avına, avcı arkadaşlarına, av yaptığı çevreye saygılı olan bir doğa dostudur. Yeni av sezonunda, Atışınızın isabetli, güvenliğinizin daim olduğu bir sezon geçirmenizi diliyorum. Rastgele” dedi.