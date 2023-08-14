Av sezonu açılıyor

Türkiye’de 2023-2024 av sezonu 26 Ağustos’ta açılıyor.

Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere Türkiye’de kara avcılığıyla ilgili kararları Resmi Gazete’de yayımladı.

Merkez Av Komisyonu; av süresini, avına izin verilen hayvanlar ile avcı başına bir günlük av limitleri, avlanma günleri, avlanmanın yasak olduğu avlak ve sahalar, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünü belirledi.

26 Ağustos’ta bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı sezonu açılacak.

Alınan karar gereği çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek.

Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için ‘Avcılık Belgesi’ almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekecek.

Avcılar, ‘Avlak Yönetim Bilgi Sistemi’nden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarında avlanabilecekler. Merkez Av Komisyonu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan 22 sayılı kararındaki diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunlu olacak.