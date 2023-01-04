Av tüfeği sahiplerine 1 Mart uyarısı

Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Avcılar Kulübü Başkanı Zafer Efe, İçişleri Bakanlığının silah ruhsatlarını tek kartla birleştiren projesine yönelik bilgilendirmede bulundu.

Halihazırda kullanılmakta olan Silah Ruhsat Programı’nın teknolojik imkan ve ihtiyaçlara cevap verememesi üzerine hazırlanan Ateşli Silahlar Projesi’nin (ASİP) devreye alındığını dile getiren Efe, “Yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin 1 Mart’a kadar yeni nesil kartlarla değiştirilmesi gerekmektedir” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın yürüttüğü Ateşli Silahlar Projesi (ASİP) silah ruhsatlarını tek kartta birleştirecek.

Tatkavaklı Avcılar Kulübü Başkanı Zafer Efe, yivsiz tüfek (av tüfekleri) ruhsatlarının 1 Mart 2023, silah ruhsat kartlarının ise 17 Temmuz 2025 tarihlerine kadar yenilenmesi gerektiğini hatırlattı.

Yeni ruhsatlar ikamete gönderilecek

Özellikle av tüfeği sahiplerine çağrıda bulunan Efe, “ASİP projesi ile yivli ve yivsiz silahlara ait çok sayıda silah ruhsatının, taklit edilemez, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerini taşıyan çip veya karekod bulunan bir kartta toplanması, pasaport, sürücü belgesi ve özel güvenlik kimlik kartlarında olduğu gibi tek merkezden düzenlenmesi amaçlandı. Yivsiz tüfek ruhsatnameleri 5 yılda bir değiştiriliyor. Bu çerçevede av tüfeği sahiplerinin, 1 Mart 2023 tarihine kadar yivsiz tüfek ruhsatnamelerini yeni nesil yivsiz tüfek kartlarıyla değiştirmeleri gerekmektedir. Bunun için ilçe merkezinde yaşayanlar bağlı bulundukları emniyet müdürlüklerine, kırsalda yaşayanlar ise yine bağlı oldukları jandarma komutanlıklarına eski silah ruhsatlarını alarak başvurmak zorundadır. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi için yeni yılda vergi dairelerine yapılan başvuru ücreti 178 lira 50 kuruş, Ziraat Bankası’na ödenen yivsiz silah ruhsatname kartları ise 200 lira olarak belirlenmiştir. Yeni ruhsatlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenerek vatandaşın ikamet adresine PTT aracılığı ile gönderilecek” şeklinde konuştu.

Ceza uygulanacak

Yivsiz tüfekler için 1 Mart 2023 tarihinden sonra yapılan başvurulara 2 bin 864 lira idari para cezası işlemi uygulanacağını belirten Zafer Efe, “Ruhsatsız yivsiz av tüfeği yeniletmemek ve bulundurmakta bu doğrultuda değerlendiriliyor. Ayrıca ilgili tarihten sonra yenilenmiş ruhsatların son geçerlilik süresi dolduğunda 5 yılda bir yenilenmesi gerekecek. Süresi dolduğunda 1 aylık zaman var, bu sürede başvuru yapmayanlar da aynı cezaya maruz kalacak” dedi.