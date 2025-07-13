Av tüfeğiyle sokakta dehşet saçtı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, sokakta husumetlilerine ateş açan zanlı veya zanlılar iki kişiyi vurdu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Av tüfeğiyle sokakta dehşet saçtı: 2 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, sokakta husumetlilerine ateş açan zanlı veya zanlılar iki kişiyi vurdu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olay, 13.00 sıralarında Akdurak mahallesi Eğitim sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre husumetli oldukları öğrenilen grup sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğini çıkartan şahıs veya şahıslar E.Ü. ile C.Ü.’ye ateş etti. Çıkan saçmalardan yaralalanan şahıslar yakınları tarafından Kandıra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan iki yaralı, ambulans ile Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olay yerinde delil araştırması yaptı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.