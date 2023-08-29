Av yasağı kalkıyor: Palamuttan haber yok

Denizlerde av yasağının bitmesine son 1 gün kala tayfaları tatlı bir telaş sardı. Balıkçılar hazırlıklarını tamamlayarak yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Denizlerden av yasağının kalkmasına son 1 gün kala Tekirdağlı balıkçıları tatlı bir telaş sardı. 4 buçuk aylık yasak sürecinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, bu süreçte boya badana, yağ bakımı, ağ tamirlerinin tamamladı. Bu yıl heyecanla yeni sezona başlayacak olan balıkçılar, palamuttan iyi haberler alamadıklarını, fakat bu sezonun lüfer sezonu olacağının altını çizdi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz yaptığı açıklamada, “Bu sene 1 Eylül’de balıkçılığa başlayacağız. Bu süre zarfında teknelerimizin bakımları, makinelerimizin bakımları, ağlarımızın bakımlarını halen yapmaktayız. Bu sene palamuttan daha bir haber alamadık. Az olduğu söyleniliyor. İnşallah bu sene ümidimiz lüfer. Lüfer olur, çinekop olur. Palamut olmayacak değil az olacak. Buradan bütün balıkçı arkadaşlarımıza yeni sezonlarının hayırlı olmasını diliyorum. Hepsine rast gele. Kısmetse 1 Eylül’de ‘Vira bismillah’ denizdeyiz” dedi.