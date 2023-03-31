Av yasağı öncesi balık azaldı, Ramazan ayında satışlar düştü

Balık tezgahlarında Ramazan ayında satışlar düştü. Av sezonunun sonuna yaklaşırken balık tezgahlarında bolluk olmaması dikkat çekti.

15 Nisan’da denizlerde başlayacak av yasağı öncesi tezgahlarda sezonun son dönemi yaşanıyor. Balık tezgahlarında çeşit çok olsa da balıkların az olması dikkat çekti. Ramazan ayında tercih edilmemesi nedeniyle balıklar tezgahlarda kaldı. Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda balıkçılar satışların düştüğünü belirtti. Balıkların az olması da fiyatlara yükseliş olarak yansıdı. Çupra 150-200 lira, palamut 60 lira, hamsi 100 lira civarında fiyatlardan satılıyor.

Ramazan ayında balıkların tercih edilmediğini söyleyen balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu, "Balıkta bolluk yok. Balıklar azaldı, av yasağına az bir zaman kaldı. Çinakop 150-200 lira arası, istavrit 80 lira civarında satılıyor. Ramazanda tavuk ve kırmızı et tercih ediliyor. 50 yıldır balıkçılık yapıyorum, ramazan aylarında işlerimiz düşer. Şuanda her çeşit balık var. Palamut, sarıkanat, çinakop, hamsi gibi balıklar tezgahlarda mevcut. Balık az olduğu için 20-30 lira kadar fiyatlarda yükseliş var" dedi.

Balıkçı Kahraman Kahraman ise "Şuanda hava esiyor, lodos var. Şuanda çinakop ve istavrit tezgahlarda daha çok bulunuyor. 15 Nisanda av yasağı başlıyor. Normal sezona göre balık bolluğunda yüzde 50 azalma var. Çupra ve levrek kilosu 80-100 lira civarında, palamut 60 lira, somon kilosu 120 liraya, çinakop 150-200 lira civarında hamsi 100 liradan satılıyor" diye konuştu.