Av yasağı öncesi balıkçılardan uyarı: 'Vatandaşlar ucuz balıkları kaçırmasın'

Balık avı yasağına son bir gün kala Karaköy balık pazarlarında hareketlilik yaşanıyor. Balık almak isteyen vatandaşlara son günü iyi değerlendirmesi gerektiğini belirten balıkçılar, av yasağından sonra balığın az, fiyatların ise yükseleceğini söyledi.

1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan’da sona eriyor. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz’de profesyonel tekneler ile balık avlanamayacakken, küçük kayıklar için ise bir kısıtlama bulunmuyor. Karaköy’deki balıkçılar, balık yemek isteyen vatandaşa son günü iyi değerlendirmesi yönünde uyarıda bulunuyor. Vatandaş av yasağı sonrasın tezgahlarda hamsi, istavrit, mezgit gibi balıkları göremeyecek.

“Vatandaş son birkaç günü iyi değerlendirsin”

Balık yasağı öncesi vatandaşlara uyarılarda bulunan balıkçı Mustafa Sancaktar, “Şu anda tezgahlarda her çeşit balık var. Önümüzde ki pazartesiye kadar balık olur. Ondan sonra yasak olan balıkları yiyemezler. Bence son üç günü vatandaşlar iyi değerlendirsinler. Yasaktan sonra hamsi, mezgit, çinakop ve barbunya çıkmayacak. Çıksa bile tezgahlarda az göreceğiz. Şu anda hamsinin kilosu 100 TL, istavritin kilosu 100 TL, çupra ve levrek 50 ile 100 TL arasında tanesi. Av yasağından sonra çupra, levrek ve somon balığı tezgahları süsleyecek. Şu anda istavrit ve hamsiye talep var” şeklinde konuştu.

“Av yasağından sonra balık az, fiyatlar yüksek olur”

Başlık av yasağına girmeden vatandaşların bol bol alıp buzluklara saklamaları gerektiğini belirten balıkçı Samet Balyemez, “Önümüzde birkaç gün kaldı. Vatandaşlar bu bir iki günü iyi değerlendirsin. Av yasağından sonrada balık olacaktır ama hem az olacak hem de pahalı olacaktır. Genelde olta balıkları gelecektir. Şu anda istavritin kilosu 100 TL ise yasaktan sonra 130 TL’yi bulacaktır. Av yasağında genelde çupra, levrek, kalkan, somon gibi balıkları görürüz tezgahlarda” ifadelerini kullandı.

“Yasak öncesi balık almaya geldim”

Balık av yasağı öncesinde balık almaya geldiğin ifade eden vatandaş Emsar Paşaoğlu, “Balık almaya geldim. Son gün olduğu için evde balık kızartacağız. Çinakop ya da lüfer alacağız. Ben ayrıca tekneye açılan biriyim o yüzden denizlerimizi temiz tutalım” diye konuştu.