Av yasağı öncesi pazarda yoğunluk

Av yasağının başlamasına bir gün kala Süleymanpaşa’da hamsinin kilogram fiyatı 100 TL’den satışa sunulurken pazarda yoğunluk yaşandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağı öncesi son günlerde balık tezgâhlarında hareketlilik arttı. Salı Pazarı’nda kurulan tezgâhlarda özellikle hamsiye vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Sezonun son günlerinde tezgâhlarda yerini alan hamsinin kilogramı 100 TL’den satışa sunuldu.

Balık satıcısı Gökhan Sönmezocak, sezonun başı ile sonunun aynı fiyat seviyesinde kapandığını belirterek, "Hamsinin kilosu 100 lira. 100 lira ile sezonu açtık, 100 lira ile sezonu kapatıyoruz. Bolluk zamanlarında balığın kilosunu 50 liraya kadar sattık. Bundan sonra fiyatlar yükselir" dedi.

Av yasağının başlamasıyla birlikte tezgâhlardaki balık çeşitliliğinin azalması ve fiyatların artması bekleniyor. Vatandaşlar ise son günlerde uygun fiyata balık alabilmek için pazara yoğun ilgi gösterdi.