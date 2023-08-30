1 Eylül’de sona erecek av yasağı öncesi balıkçılar son hazırlıkları tamamlıyor. Birçok balıkçı, geçen senenin aksine bu yıl palamutun az hamsi ve çinekopun ise çok olacağını söyledi.

15 Nisan’da başlayan av yasağının kalkmasına saatler kala balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor. Avlanma yasağının olduğu 4 buçuk aylık sürede tekne ve gemilerin onarım ile bakımlarını yapan balıkçılar, ağlarını ve diğer tüm ekipmanlarını da yeni sezona hazır hale getiriyor. 31 Ağustos’ta sona erecek yasakla birlikte 1 Eylül’de balıkçılar için yeni sezon başlayacak ve önümüzdeki yılın nisan ayına kadar avlanabilecekler.