Av yasağının kalkmasıyla balık tezgahları şenlendi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle ´vira bismillah´ diyerek denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar Edirne’de tezgahlarda yerini aldı.

Av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, sabah saatlerinde kasalar dolusu balıklarla limanlara geri döndüler. Türlerine göre kasalara yerleştirilen balıklar, alıcılarına ulaştırılmak üzere kamyonlarla şehirlere taşındı. Taze taze balıklar sabah saatlerinden itibaren Edirne’deki balıkçı tezgahlarında da yerini aldı. Mezgit, çupra, levrek ve sardalya balıkları vatandaşlardan ilgi gördü.

"Palamut bolluğu yerini hamsiye bıraktı"

Önümüzdeki günlerde hamsi bolluğu beklediklerinin altını çizen balıkçı Yusuf Çimen, "Geçen sene denizde yaşanan palamut bolluğu bu sene yerini hamsi balığına bıraktı. Denizde hamsi bolluğu yaşanıyor. Lüfer ve çinekop balıklarında da yoğunluk olduğu bilgileri geliyor. Bereketli bir sezon bekliyoruz" açıklamasında bulundu.