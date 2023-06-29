Ava çıkan atmacalar, tonlarca buğdayı küle çevirdi

Tekirdağ’da bir çiftçinin tarlası yanarak kül oldu. Avlanan atmacaların kablolara kısa devre yaptırmasıyla çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında yaklaşık 70 ton buğday yandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine meydana gelen tarla yangınında akıl almaz olaylar yaşandı. Avlanmaya çıkan 3 atmaca, kovaladıkları avlarını yakalamak için Adnan Gürhan isimli çiftçinin tarlasından geçen elektrik direklerine takıldı. Atmacaların kablolara kısa devre yaptırmasıyla aniden çıkan kıvılcımlar hasat edilmeyi bekleyen buğdaylara sıçradı. Kuru ve sıcak havanın etkisiyle dakikalar içerisinde alevlere teslim olan tarlayı söndürmek kolay olmadı.

Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bulunan tarladaki yangına müdahale edilmek için önce elektrikler kesildi, ardından tarlanın hemen altından geçen doğalgaz hattı kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin bir saat boyunca müdahale ettiği yangında 100 dönümlük arazinin 60 dönümünden fazlası alevlere teslim oldu. Yaklaşık 70 ton mahsulün kül olduğu olayda zorlu hava ve arazi şartlarından dolayı motoru ısınarak arızalanan itfaiye aracına bir başka arozözün hava kompresiyle müdahale edildi.