Avcılar Belediye Başkanı Hançerli adaylık için başvurusunu yaptı

CHP Avcılar İlçe Başkanlığı’na 2024 yerel seçimleri için adaylık başvurusunu yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, ”Avcılar’ın en büyük üç meselesinden biri kentsel dönüşüm, dayanıklı, güvenli Avcılar’ı inşa etmek, ikincisi belediyenin ekonomik problemleri, üçüncüsü de Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerinde imarın olmaması olarak sayılıyordu. Bugün çok şükür karşınıza dimdik, yüzüm ak bir şekilde çıkıyorum. Bu üç sorunun üçünü de çözdük. Avcılar’ı önümüzdeki dönemde şahlandıracağız” dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 2024 yılı yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunu yapmak için CHP Avcılar İlçe Başkanlığı’na gitti. Kendisini destekleyen Avcılarlı vatandaşlar ile birlikte binaya gelen Hançerli, CHP Avcılar İlçe Başkanı Erdal Nas ile görüşerek adaylık başvuru dosyasını verdi. Görüşme sonrası bir davet salonunda vatandaşlar ile buluşan Başkan Hançerli, yönetimi döneminde yapılan yatırım ve faaliyetleri anlattı. Vatandaşların Hançerli’ye ilgisi yoğun olurken, açıklama sonrası İlçe Başkanı Erdal Nas, Hançerli’ye aday adaylığı başvurusunun alındığı belgesini vererek fotoğraf çekildi.

“Bugün çok şükür karşınıza dimdik, yüzüm ak bir şekilde çıkıyorum”

Başvuru sonrası açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Yaklaşık 5 yıldır Avcılar’a hizmet ediyorum. Bu 5 yıllık süreç içerisinde neler yaşamadık ki. 2019’da seçilmemize müteakip eylül ayında 5.8 Silivri depremi ile depremi tekrar hatırladık. Avcılar’da deprem 1999 yılında yaşanmış ve Avcılar büyük hasar görmüştü. Avcılar’da yaşayanlar deprem korkusu ile fırsatı bulanlar taşınmış, olanak bulamayanlar da taşınmak için olanak ve koşul aramışlardı. 2019 yılına geldiğimizde, seçildiğimizde Avcılar’ın en büyük üç meselesinden biri kentsel dönüşüm, dayanıklı, güvenli Avcılar’ı inşa etmek, ikincisi belediyenin ekonomik problemleri, üçüncüsü de Yeşilkent ve Tahtakale mahallelerinde imarın olmaması olarak sayılıyordu. Bugün çok şükür karşınıza dimdik, yüzüm ak bir şekilde çıkıyorum. Bu üç sorunun üçünü de çözdük. Çalışanlarına maaş ödeyememekten çalışma arkadaşlarına bir kuruş borcu olmayan, yatırım yapan bir belediye haline geldik. Büyük bir gururla, heyecanla, coşkuyla ifade etmek isterim ki Tahtakale’de imar sorunu çözüldü. Ruhsat veriyorum. Yeni, dayanıklı ve güvenli binalar yapılıyor. Eskileri, tehlikelileri yıkılıyor. 40 yıllık neredeyse 120 bin nüfuslu Yeşilkent Mahallemizin imarı tamam” diye konuştu.

“Avcılar’da riskli, tehlikeli 20 bin konut yenilendi”

İlçede yapılan faaliyetler ile ilgili konuşan Hançerli, “Az söylediğimiz pek reklam yapmadığımız ama büyük yatırımlar yaptığımızı yaşayanlar biliyor. Avcılar’da riskli, tehlikeli 20 bin konut yenilendi. 100 bine yakın insanımız tehlikeden kurtuldu. Güvenli ve dayanıklı evlerinde yaşıyorlar. 12 park yaptık. Engelliler merkezi açtık. İnovasyon merkezi açtık. Üç kadın dayanışma merkezi açtık. Kent evi olmayan iki mahallemizi kent evine kavuşturduk. Mustafa Kemal Paşa Mahallemizde kreşi, kütüphanesi, spor alanları ve eğitim alanlarından oluşan kent evini açtık. Yaklaşık 2 yıldır hizmet veriyor. Gümüşpala Mahallemizde kent evimizin kaba inşaatı bitti. Kısa süre içerisinde açılacak. Su sporları merkezi açıldı ve hizmet veriyor. Mustafa Kemal Paşa Mahallemiz Marmara Caddesi’ne benzer Mareşal Caddesi’nin yayalaştırma projesi ile kapatıldı. İstanbul’un ilk ve tek ekolojik eğitim parkını açtık. Yatırımlar devam ediyor, hızlanarak devam ediyor. Avcılar’ımızın çehresini, değerini değiştirecek ve artıracak Avcılar Meydan Projesi’ni görüyorsunuz. Kazısı yapıldı, temeli atıldı. İnşaat hızla devam ediyor. Meydanda 3 kat kapalı otopark ve üstü meydan. Avcılar’a hayırlı olsun. Avcılar’ı önümüzdeki dönemde şahlandıracağız. Ayağa kaldırdık ve Avcılar koşacak” dedi.