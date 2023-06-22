Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli soruları yanıtladı

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 11 sosyal medya sayfasının ortak canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Toplantının ana gündem maddesi ise 40 yıl sonra çözüme kavuşan Yeşilkent Mahallesi’nin İmar Planıydı. İBB Meclisi’nde oy birliğiyle geçen plan notları hakkında gelen soruları cevaplayan Hançerli “40 yıllık hasret bitti, Yeşilkent kazandı” dedi.

Yeşilkent Mahallesi’nin 40 yıldır çözüm bekleyen imar sorunu çözüldü, 120 binden fazla kişi planlarına kavuştu. İBB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nin 1/1000 ölçekli İmar Planı çok yakında askıya çıkacak. Hasretle beklenen imar hakkında ilk açıklama plan notlarının kabul edilmesinde yoğun çaba gösteren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’den geldi. Yeşilkent Mahallesi İmar Ofisi’nde sosyal medya hesapları sahipleri ve gazetecilerle buluşan Başkan Hançerli, 11 sosyal medya sayfasının ortak canlı yayınında vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Binlerce kişinin merakla izlediği yayında konuşan Hançerli, “Resmi 80 bin gayri resmi rakamlara göre 120 bini bulan nüfusuyla, 40 yıldır iskan edilen, insanların yaşadığı, hiç imara kavuşamamış mahallemizde 40 yıllık hasret bitti. Yeşilkent kazandı, Avcılar kazandı.” dedi.

Plan notlarının askıya çıkmasının ardından detaylı bir toplantı daha yapacaklarını belirten Başkan Hançerli, “Planımız Yeşilkentli hiçbir hemşehrimizi Yeşilkent Mahallemizin dışına göndermeyen, Yeşilkentliyi koruyan, malını mülkünü koruyan bir plan. Kamulaştırma yapmak suretiyle arsasız, evsiz bırakma yok bu planda. Dolayısıyla bu planda hak kaybı yok. Bu planda Yeşilkentli’nin malını mülkünü değerlendirme var. Nihayetinde okul var, park var, sağlık ocağı var, yolu olmayan yerlere yol var, yaşamı savunan sağlıklı bir kent yaşamı var. Yeşilkent adına yaraşır bir kent olacak” ifadelerini kullandı.