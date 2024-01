Avcılar Belediyesi İstihdam Ofisi 5 bin 500 vatandaşın iş bulmasını sağladı

Avcılar Belediyesi İstihdam Ofisi 5 bin 500 vatandaşa istihdam sağladı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar İstihdam Ofisi’nin İBB Denizköşkler Davet Salonu’ndaki kahvaltı programında istihdam edilen vatandaşlarla bir araya geldi.

Programdaki konuşmasına şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Başkan Hançerli, "Sadece iş arayanlara iş bulmak değil yaptığımız. Özellikle işyerlerinin çok ciddi çalışan ihtiyacı olduğunu gördük. Aslında siz çalışan arkadaşlarımıza, emekçi kardeşlerimize destek olmanın ötesinde ülkemizin sanayisine, işverenlerle de sizleri buluşturmanın, sizlerle yan yana getirmenin çok büyük bir kazanç olduğunu fark ettik" dedi.

Avcılar Belediyesi’nin bölgedeki işsizlik sorununu hafifletecek imkanlar sunmak için hayata geçirdiği Avcılar Belediyesi İstihdam Merkezi 5 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağladı. İş arayan vatandaşları özel sektör ile bir araya getirerek istihdam sürecine ve bölgedeki işsizlik sorununa çözümler sunmak için hizmet veren Avcılar İstihdam Ofisi, bölgedeki vatandaşların iş arayışlarındaki odak nokta oldu.

Bu kapsamda programa dahil olan vatandaşlarla, Belediye Başkanı Turan Hançerli kahvaltı programında bir araya geldi. 1000 kişinin katıldığı programda konuşan Başkan Hançerli, “Acı bir akşamın sabahında buluşuyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum ve diliyorum ki hiçbir insanımızın, askerlerimizin bir daha burnu kanamaz. Fakat özellikle son bir ay içerisinde acı haberlerle sarsıldık. Bugün İstihdam Ofisimiz ile iş birliği yapan, iletişimde olan ve bu vesileyle iş bulan komşularımızla birlikte aynı havayı teneffüs edelim ve birlikte vakit geçirelim istedik. Bu talebimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sadece iş arayanlara iş bulmak değil yaptığımız. Özellikle işyerlerinin çok ciddi çalışan ihtiyacı olduğunu gördük. Aslında siz çalışan arkadaşlarımıza, emekçi kardeşlerimize destek olmanın ötesinde ülkemizin sanayisine, işverenlerle de sizleri buluşturmanın, sizlerle yan yana getirmenin çok büyük bir kazanç olduğunu fark ettik. Çünkü sadece iş aranmıyor. Çok fazla da istihdam etmek için çalışan arayan var. Bunlar yan yana gelemiyor, buluşamıyorlar. İşte biz buna vesile olduk. Sizlere de katkı sunmanın yanında, sizler de ülkemize katkı sundunuz. Çünkü ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi üretimden geçiyor. Siz üretiyorsunuz, çalışıyorsunuz ve Türkiye kazanıyor. Emeğinize sağlık” dedi.

İşsizlik sürecinde Avcılar İstihdam Ofisine başvuran ve iş sahibi olan bir vatandaş, “İstihdam Merkezi’ne başvurduktan kısa bir süre sonra geri dönüş aldım. İşe girene kadar sürekli Meltem Hanım beni aradı. Nihayetinde 3 aydır bir firmada çalışıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çevremdeki arayan herkese de tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“1 buçuk aydır iş arıyordum, 2 saatte buldum”

Avcılar’da yaşayan ve İstihdam Ofisine başvurarak iş sahibi olan bir başka vatandaş ise “1 buçuk aydan beri iş arayışım vardı. Benim böyle bir istihdam merkezinden haberim yoktu. Her ne kadar sosyal medya kullanıyor da olsak bunu daha çok arkadaşlarımın tavsiyesiyle öğrendim. Meltem Hanım ve Emre Bey’in çok ilgili olduklarına ve işverenlerle direkt olarak bizi görüştürdüklerine şahit oldum. 1 buçuk aydır olan arayışımı, 2 saatte buldum. Geldiğim gün bir mülakata katıldım. İşyerim kurumsal bir firma ve iş imkanları gerçekten beklentimin üzerinde olmuştu. Avcılar İstihdam Merkezi’ne çok teşekkür ediyorum. Süreci biraz daha gençlerimize duyursunlar. Çünkü sosyal medyayı kullansak da bilgimiz yoktu” şeklinde konuştu.

“Her yaştan, her cinsiyetten uzmana ihtiyacımız var”

Kahvaltı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Hançerli, “Bugün İstihdam Ofisimiz nezdinde, istihdam edilen komşularımızla bir kahvaltı buluşması gerçekleştirdik. Yaklaşık 1000 komşumuzla buluştuk. Biz İstihdam Ofisimizde 5 bin 500’ü aşkın iş arayana iş bulduk ve istihdam edilmesine imkan sağladık. Çok mutluluk verici bir şey. Her yuvaya istihdam ile ekmek girmesine, para girmesine vesile olmanın gururunu mutluluğunu yaşıyoruz. Geçmiş günlerde işverenlerin, istihdamla ilgili birimleriyle de konuştuk. Orada yaptığımız sohbetlerde şunu gördük; iş arayana istihdam oluşturmak ne kadar kıymetliyse, işverenlere de çalışan bulmak, onların makinelerinin çalışmasına vesile olmak, bu istihdama aracılık etmek inanılmaz önemli. Dolayısıyla ülkemizin daha fazla üretmesine katkı sunduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Bugünde gördük ki bilmeyenler var. Bilgiye ulaşım aslında çok kolay ama çok fazla bilgi olması nedeniyle bulmak zor olabiliyor. Avcılar Belediyesi’nin herhangi bir sosyal medya platformunda veya internet sitemizden ya da telefonla aramak suretiyle bilgi edinebilirler. Herhangi bir şekilde yaş, cinsiyet gibi bir kriterimiz yok. Her yaştan, her cinsiyetten her alanda uzmana ihtiyacımız var. Sadece belediye bünyesinde istihdamdan bahsetmiyorum. Kentteki tüm işverenlerin ihtiyaç duyduğu istihdamdan bahsediyoruz. Özellikle bazı alanlarda inanılmaz kadın istihdamına ihtiyaç duyuluyor. Tatlıcılar var, künefe yapanlar var. Bunlar ihracat yapıyorlar. Kadın emeğine ihtiyaç oluyor. Kadın girişimciler var. Türkiye’de ve dünyada tanınan markalar Avcılar’da. Kadın girişimciler, kadınlarla çalışmayı daha çok istiyorlar. Tek kriterimiz var, belirli bir süre sonra çalışmak istemeyen, iş beğenmeyen, işten kaçanları kıyıda tutmaya ihtiyacımız oluyor ama onun dışında çalışmak isteyen, iş bulmak isteyen herkes için biz de çok ama çok çalışacağız” diye konuştu.