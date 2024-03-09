Avcılar Belediyesi Sümeyye Boyacı Su Sporları Merkezi hizmete açıldı

Avcılar Belediyesi tarafından Küçükçekmece Gölü kenarında yapımı tamamlanan Sümeyye Boyacı Su Sporları Merkezi, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen etkinlikle açıldı.

Avcılar Belediyesi, kentte yapılan önemli yatırımlarla bölge halkının yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu merkezlerin sonuncusu ise su sporları tutkunları için yapıldı. Küçükçekmece Gölü’nün kenarında yapımı tamamlanan ve hizmete başlayan su sporları merkezi Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen etkinliklerle açıldı. Törene İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, CHP Avcılar İlçe Başkanı Ahmet Selçuk Gök, CHP Avcılar Belediye Başkan Adayı Utku Caner Çaykara, Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış törenine özel düzenlenen kürek yarışına; kadın sporcular, kürek kulüpleri ve çok sayıda gönüllü sporcu katıldı.

Milli sporcu Sümeyye Boyacı’nın adını taşıyan su sporları merkezi kürek ve kano sporlarının gözde alanlarından biri olmayı hedefliyor. Tesis, modern ekipmanları ve profesyonel eğitmenleriyle sporculara güvenli ve keyifli bir deneyim vadederken, aynı zamanda doğayla iç içe bir ortamda spor yapma imkanı sağlıyor.

“Sümeyye Boyacı Su Sporları Merkezi nice şampiyonlar yetiştirecek”

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaptığı açılış konuşmasında “Özel bir gün, 8 Mart vesilesiyle, başarılı bir kadın sporcunun ismini taşıyan Sümeyye Boyacı ismini taşıyan bu merkezi açmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Avcılarımızda eşitlik hep şiarımız oldu. Herkese eşit hizmet, hiç kimseyi ayırmadan hizmet etmek şiarımız oldu, en temel ilkemiz oldu. Bu ilke hatta bizim logomuza yansıdı. Logomuz iki mavi çizgiden, eşittir işaretinden ibaret oldu, logomuz eşittire dönüştü. Çünkü bu kentte hiç kimseye ayrımcılık yapılmaz, bu kentte eşlik var dedik. Bu logonun bir diğer anlamı da, güzel insanlar kenti Avcılar iki maviliğini ortasında bulunan bir kent. İki mavilik, biri deniz diğeri de göl, yani diğer ismiyle lagün. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan lagünün Küçükçekmece Lagünü’nün kıyısındayız. Bu lagün çok uzun yıllar Avrupa ve Dünya Su Sporları Şampiyonalarının merkezi olmuş, ev sahipliği yapmış. Fakat uzun yıllar süren kirlenme nedeniyle artık kullanılamaz hale gelmiş. Kirlenmenin dışında bir diğer saldırıyla karşı karşıya bu lagün. Tüm dünyanın göz bebeği olacak bu lagün ciddi bir tehlikeyle daha karşı karşıya. O da Kanal İstanbul Projesi. Kanal İstanbul Projesi ile dünyada ender sayılır tuzlu ve tatlı su içeren lagün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İşte bunlara dikkat çekmek ve lagün üzerinde spor yapabilmek için İstanbul’un en güzel tesislerinden birini Avcılarımıza Küçükçekmece Lagünün kıyısında güzel bir alanda su sporları merkezi haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Avcılar Belediyesi Spor Kulübü’nün başarılarına da değinen Hançerli, “Avcılarda eşitlik var Avcılar’da adalet var. Avcılar’da gençlerin, çocukların ve tüm Avcılarlıların yaygın spor yapması için özel çabalar sarf ettik ve bu beş yıllık süre içerisinde inanılmaz başarılar elde ettik. Sporcularımız burada, beş yıl önce başlayan güreş takımımız, Muaythai takımız Türkiye’de takımı halinde şampiyonluklar kazandı, Avrupa’da şampiyonluklar kazandı ve Dünya’da kupalar kazanma şansını yakaladı. Spor alanında yaptığımız çalışmalar ve elde ettiğimiz madalyalar nedeniyle emeği geçen tüm hocalarım ve çalışma arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sporda başarılı bir süreç geçirdik ve bu attığımız adımlar gelecek başarıların da şimdiden müjdeleyicisi. Yarışları izlerken, gerek sporcularla gerekse hocalarımızla konuştuğumuzda olimpiyat da yarışacak, başarılar elde edecek sporcular bu merkezden çıkacak. Çünkü bu merkezin adı şampiyonlar şampiyonu Sümeyye boyacının ismini taşıyor. Şimdiden bu merkezden çıkacaksın şampiyonlarımızı şimdiden kutluyorum” dedi.