Avcılar Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara depremi anma programı düzenlendi

17 Ağustos Marmara Depremi’nin İstanbul’da en fazla yıkıma sebep olduğu ilçelerden biri olan Avcılar’da anma programı düzenlendi. Anma programı çerçevesinde Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve AFAD İstanbul Deprem Müdürü Kemal Duran söyleşi yaptı, vatandaşlara deprem ve acil durumlar hakkında bilgiler verildi.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 24’üncü yıl dönümünde depremde hayatını kaybeden vatandaşlar düzenlenen bir dizi programla anıldı. Anma töreni öncesinde depremde çekilmiş fotoğraf ve gazete manşetlerinden oluşan sergi açılışı yapıldı. Sergi sonrasında Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve AFAD İstanbul Deprem Müdürü Kemal Duran ile söyleşi programı gerçekleştirilerek vatandaşlar acil durum ve deprem hakkında bilgilendirildi.

"Acı ama gerçek unutmuşuz"

Söyleşi programından sonra açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Bu gün 17 Ağustos 1999 Derince depreminin yıl dönümü ve bu depremin acıları hala sıcak, özellikle Kahramanmaraş depremiyle yeniden tekrarlandı. Acı ama gerçek unutmuşuz, biz Avcılarda unutmayacağız. Unutmamak sadece anmak değil, unutmamak o günde etkinlikler yapmak değil, unutmamak muhtemel depremlere hazırlamak, depremin yıkıcı etkisinden ders çıkarıp gereğini yapmak anlamına geliyor ve Avcılar’da biz bunu yaptık. Kentsel dönüşümle yüz bin ailemizin tabiri caizse canını kurtardık. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin de bizlerden de örnek alarak, sorunlara gerçek çözümler üretmek için hükümetimizin de yapması gereken şeyler var. Özellikle sıfır faizli finansmanla tüm Türkiye’deki 6 milyon riskli yapı yenilenir. Biz Avcılar’da teorik ve pratik çalışmalarla sıfır faizli finansmanı ürettik ve Türkiye’nin hizmetine sunduk” dedi.