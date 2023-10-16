Avcılar'da 'Cumhuriyeti Anlamak' adlı söyleşi gerçekleştirildi

Avcılar Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılı vesilesiyle Sinan Meydan ile “Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Cumhuriyeti Anlamak” adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Avcılar Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle Barış Manço Kültür Merkezi’nde Sinan Meydan’ın konuk olduğu "Cumhuriyetin 100’üncü Yılında Cumhuriyeti Anlamak” adlı söyleşi gerçekleşti. Söyleşiye Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

“Umudumuz var, gelecek çok daha güzel olacak”

Söyleşi hakkında konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Cumhuriyetin 100’üncü yılını etkinliklerle kutluyoruz. Aya yayılan ve tüm yıl boyunca Cumhuriyeti kutlayacağız. Sinan Meydan ile birlikteydik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarını, silah arkadaşlarını ve Kurtuluş Savaşı sürecindeki yaşananları anlattı. Dinleyiciler, izleyicilerle büyük bir heyecanla ve iki saati aşan bir etkinlikle bugün Cumhuriyeti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü konuştuk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve Cumhuriyet hala güncel ve ikinci yüzyılda, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yapacağımız daha çok şey var. Mutlaka yapacağız, gelecekten de umutluyuz. Sinan Bey de son söz olarak bunu ifade etti. Umudumuz var, gelecek çok daha güzel olacak” dedi.