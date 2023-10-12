Avcılar'da 'Üreten Eller' projesine katılan 35 kadın sertifikasını aldı

Avcılar’da bu yıl ikincisi düzenlenen “Üreten Eller” projesinde 4 haftalık eğitime katılan 35 girişimci kadın sertifikasını aldı.

Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm Merkezi, JCI Avrasya, Entertech İstanbul Teknokent, Rotary Türkiye e-Kulübü, PWN GLOBAL Professional Women’s Networks iş birliği ile düzenlenen “Üreten Eller Projesi’nin ikinci dönemi tamamlandı. Kadınların üretim ve istihdam süreçlerine katılımını destekleyen projede; kişisel ve mesleki gelişimlerini belirli seviyeye çıkarmaları konusunda eğitim, koçluk ve mentorluk süreçleri yer aldı. 4 hafta boyunca Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi’nde eğitimlere katılan 35 kadın girişimci sertifikalarını aldı. E-ticaret eğitimleri, sosyal medya ve dijital pazarlama konusunda derinlemesine eğitim alan kadınlar kendi şirketlerini kurmaya hazırlanıyor.

“Her zaman kadınların yanındayız”

Bir toplumun sağlıklı gelişebilmesi için kadının sosyal, ekonomik ve siyasi alanda varlığını görmenin çok önemli olduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Günümüzde kadınların iş dünyasında oynadığı rolün ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. ’Üreten Eller’ projesi çerçevesinde başlattığımız eğitimler ile kadınların dijitalleşen dünyada yerlerini almasını hedefliyoruz. Bu programda kadın girişimcilerimizin güçlenmesi, desteklenmesi ve büyümesi için önemli bir adım. Amacımız, kadın girişimcilerin karşılaştığı zorlukları aşmalarına yardımcı olmak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamaktır. Kadın emeğinin değerlenmesi için yürüttüğümüz projeler ile kadınların her alanda güçlenmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Biliyorum ki dünya, kadınların elleriyle yeniden biçimlenecek ve daha da güzelleşecek” dedi.

Üreten Eller Projesi’nin katılımcılarından Mihriban Töre, “Dijitalleşme, network açısından inanılmaz güzel bir ortam sağladık. Kadın girişimcilere böyle ortamların sağlanması, öncelik verilmesi bizi de çok onurlandırdı” dedi.

Kendi şirketini kurmaya hazırlanan Ayşenur Karayiğit ise “Beklentimin çok üzerinde karşılamayla burada karşılaştım. Çok güzel katılımcılarımız var. Gerçekten alanında uzman isimlerden eğitimler, seminerler aldık ve kendimize değer kattık. Avcılar Belediyesi’ne böyle bir etkinliği bize ücretsiz tanımladığı için çok teşekkür ederim” diye konuştu.