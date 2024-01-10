Avcılar'da akü imalathanesi alev alev yandı: 1 yaralı

Avcılar’da oyuncak araba aküsü üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı. Olayda iş yeri sahibi yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Yelpaze Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki oyuncak araba aküsü üretimi için kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bir süre sonra alevli suretle yanmaya başlayan iş yerinden dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerindeki çalışanlar tahliye edilirken, iş yeri sahibi Ömer T. ise ellerinden yaralandı. Yoğun dumandan da etkilenen Ömer T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın diğer katlara sirayet etmeden ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, iş yerinde çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.