Avcılar'da ATM'yi kırarak içinden para çalan 3 şahıs yakalandı

Avcılar’da ATM’yi kırıp içinden 4 bin 600 lira para çalan 3 şahıs, başka bir ATM’den aynı şekilde para çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Olay, bu sabah saat 05.15 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir bankaya ait ATM’den para çalındığı ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine giderek inceleme yaptı. Güvenlik kamerası incelemesi ve parmak izi çalışmasının ardından şahıslar tespit edildi. Şüphelilerin tornavida ve çeşitli aletlerle ATM’yi kırdığı ve içinden 4 bin 600 TL para çaldığı belirlendi.

Söz konusu 3 kişi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan başka bir ATM’den hırsızlık yapmaya çalışırken alarm çalınca olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan E.E. isimli kadın ile G.C. ve M.K. isimli şahıslar emniyete götürüldü. Burada yapılan sorgulamada şüphelilerin daha önce ’tehdit’, ’kasten yaralama’ ve ’uyuşturucu’ gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

İşlemleri tamamlanan 1’i kadın 3 kişi, ’nitelikli hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edildi.