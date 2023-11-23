Avcılar'da bin 500'ün üstünde öğretmen, 'Öğretmenler Günü Daveti'nde buluştu

Avcılar Belediyesi, Öğretmenler Gününe özel bin 500’ün üstünde öğretmen için davet programı düzenledi. Yemek sonrası öğretmenler, hep birlikte halay çekerek doyasıya eğlendi.

Avcılar Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında bin 500’ün üstünde öğretmen ile davet programı düzenlendi. İBB Denizköşk Toplantı ve Davet Salonu’nda yapılan davete katılan öğretmenlere yemek ve tatlı ikramının ardından termos hediye edildi. Davete katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, teker teker masaları dolaşarak öğretmenlerle sohbet etti ve birlikte fotoğraf çekildi. Canlı müzik dinletisi ile öğretmenler keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte birçok öğretmen birlikte halay çekti.

“Öğretmenlerimiz bizim geleceğimiz”

Programda konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerimizle buluştuk. Avcılarımızın neredeyse gelmek isteyen tüm öğretmenleri ile buradayız. Burası geleceği kuracak, gelecek ve güzel günler yaşamamıza vesile olacak öğretmenlerimiz ile dolu. Dolayısıyla biz de mutlulukla, heyecanla doluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi Öğretmenler geleceği kuracak. Gelecek nesiller öğretmenlerimizin eseri. Biz öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Onlara çok değer veriyoruz ve ne kadar değer verirsek az gelir çünkü öğretmenlerimiz bizim geleceğimiz. Çok güzel bir mekanda güzel bir beraberlik oluşturduk. Bu neredeyse geleneksel oldu. Her yıl yapıyoruz ve her geçen yıl daha güçlü bir katılım ve daha güzel geçiyor. Ben çok mutlu ve heyecanlıyım. Öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum ve küçük büyük hepsinin ellerinden öpüyorum” dedi.

Davete katılan sınıf öğretmeni Deniz Bozkurt, “ Avcılar Belediyesi’ne ve Turan Hançerli’ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir organizasyon. Bu organizasyon sayesinde diğer öğretmen arkadaşlarla birlikte bir araya gelme fırsatı da buluyoruz. En azından öğretmene verilen değer bir gün de olsa çok keyifli hale geliyor. Bütün öğretmenlerin en büyük amacı güzel öğrenciler, iyi bireyler yetiştirebilmek. Hediyemizi de aldık. Bize dereceli termos verdi. Çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.