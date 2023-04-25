Avcılar'da bir kadının kafasına beton parçası düşerek hayatını kaybettiği yerde bilirkişi incelemesi yapıldı

Avcılar'da, sağlık merkezine geldiği sırada bir kadının kafasına beton parçası düştüğü yerde bilirkişi incelemesi yapıldı. İncelemede ekipler görgü tanıkları ile görüşerek rapor tuttu.

Avcılar'da bir kadının kafasına beton parçası düşerek hayatını kaybettiği yerde bilirkişi incelemesi yapıldı
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Avcılar’da, sağlık merkezine geldiği sırada bir kadının kafasına beton parçası düştüğü yerde bilirkişi incelemesi yapıldı. İncelemede ekipler görgü tanıkları ile görüşerek rapor tuttu.

Avcılar Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen 38 yaşındaki Mahbup Uzunay, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturma çerçevesinde bilirkişi ekipleri olay yerine gelerek inceleme yapıp görgü tanıklarını dinledi. Yapılan incelemenin ardından bilirkişi ekipleri olay yerinden ayrılırken zabıta ekiplerinin olay yerindeki güvenlik önlemi sürüyor.

Öte yandan, adli tıpta otopsisi tamamlanan 38 yaşındaki kadının cenazesinin defnedilmek üzere Edirne’ye götürüldüğü öğrenildi.