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Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bekçiye araba çarptı
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Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bekçiye araba çarptı

Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bir bekçiye otomobil çarptı. Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözyaşlarını tutamadı.

Avcılar'da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bekçiye araba çarptı
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Avcılar’da fabrika yangınının çıktığı caddede trafik akışını sağlayan bir bekçiye otomobil çarptı. Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü gözyaşlarını tutamadı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangından dolayı cadde trafiğe kapatıldı. Bu sırada, caddede seyir halinde olan 34 NY 3107 plakalı otomobil, trafik akışını sağlayan bir bekçiye çarptı. Kazada yere düşen bekçi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Öte yandan, otomobil sürücüsünün kazadan dolayı gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

İHA
Editör

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