Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü, 7 tekne alev alev yandı

Avcılar İskelesi'nde kıyıya bağlı bulunan 7 tekne sabah erken saatlerde çıkan yangında alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 7 tekne kullanılamaz hale geldi. Diğer teknelere sıçramaması ise faciayı önledi.

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  • 07.07.2022 06:52
  • Güncelleme: 07.07.2022 06:52
Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü, 7 tekne alev alev yandı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Avcılar İskelesi’nde kıyıya bağlı bulunan 7 tekne sabah erken saatlerde çıkan yangında alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 7 tekne kullanılamaz hale geldi. Diğer teknelere sıçramaması ise faciayı önledi.

Yangın, Avcılar İskele’de kıyıya bağlı halde bulunan teknelerde saat 05.30 sırlarında çıktı. İddiaya göre iskeleye bağlı halde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iskeleye bağlı olan diğer teknelere sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, diğer teknelere sıçramaması faciayı önledi. İskeleden uzakta yanan bir tekne ise güçlükle söndürüldü.

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7 tekne alev alev yandı

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan kısa sürede büyüyerek diğer teknelere sıçradı. Alev alev yanan 7 tekne kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer teknelere sıçraması engellendi. Yanan teknelerin bazıları söndürme çalışmaları sırasında battı.

“Herhalde bir kişi vardı içlerinde, öyle yangın çıkarttı”

Yangına müdahale eden Hasan Taşkın, “Bizi aradılar yangın var dediler. Geldik buraya, bir baktık tekneler yanıyor. İtfaiyecilere yardım ettik. Arkadaşlarımızın teknesi. Herhalde bir kişi vardı içlerinde öyle yangın çıkarttı. 8-10 tekne yanmış. Bayağı zarar var. Sürat teknesi, yat. Özel tekneler” dedi.

“Koşup, gelip baktık, tekneler yanıyor”

Yanan teknelerin özel tekneler olduğunu söyleyen Altuğ Pala, “Buradaki esnaf, kuruyemişçi arkadaşlar bize haber verdiler. Koşup, gelip baktık, tekneler yanıyor. 8-10 tane tekne yanmış. Özel tekneler. Biz de itfaiyeci arkadaşlara yardımda bulunduk. Söndürmeye çalıştık. Söndü. Tehlike bitti. Şükürler olsun. Yanan teknesi olan arkadaşlara da geçmiş olsun. Belli değil. Başkanımız geldi. Kameralara bakacak. Neden çıktığı henüz belli değil” şeklinde konuştu.

İHA

Editör
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